Zubeldía, em coletiva de imprensa após vitória do Fluminense sobre o Athletico-PR - Reprodução / Fluminense

Zubeldía, em coletiva de imprensa após vitória do Fluminense sobre o Athletico-PRReprodução / Fluminense

Publicado 15/03/2026 19:17





"Sofremos um gol cedo, quando o jogo ainda não tinha se armado. Viramos com autoridade. Aconteceu a expulsão, mas a equipe já estava sendo dona da partida. Tivemos várias situações claras e não tão claras para poder matar o jogo. Com uma das poucas jogadas que tiveram, fizeram o gol de empate. Automaticamente a equipe começou a empurrar mais e, em seguida, percebia-se que chegaria nosso gol da vitória", disse. Rio — O técnico Luis Zubeldía analisou a vitória do Fluminense por 3 a 2 contra o Athletico-PR neste domingo (15) , no Maracanã, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em coletiva de imprensa, o treinador falou sobre a oscilação na postura do time ao longo dos 90 minutos e comentou sobre as vaias a Freytes, alvo de protestos da torcida após falhar no primeiro gol do time visitante."Sofremos um gol cedo, quando o jogo ainda não tinha se armado. Viramos com autoridade. Aconteceu a expulsão, mas a equipe já estava sendo dona da partida. Tivemos várias situações claras e não tão claras para poder matar o jogo. Com uma das poucas jogadas que tiveram, fizeram o gol de empate. Automaticamente a equipe começou a empurrar mais e, em seguida, percebia-se que chegaria nosso gol da vitória", disse.

Zubeldía também destacou a qualidade na tomada de decisão do lateral-esquerdo Guilherme Arana, que poderia ter cruzado, mas optou por chutar e acabou marcando o gol que garantiu a vitória nos acréscimos. "O time foi paciente, mesmo sentindo que nos escapava dois pontos, e são bons indícios. Virar um resultado com autoridade e depois ganhar com paciência, porque não merecíamos terminar 2 a 2 pela quantidade de situações de gols. Vencemos um jogo muito complicado."



Sobre as críticas a Freytes, o técnico afirmou que as decisões sobre as escalações são tomadas no dia a dia. Ele considerou que para o jogo contra o Athletico-PR, a melhor formação seria do contestado zagueiro com Ignácio.



"Freytes fez coisas muito importantes pela equipe. Provavelmente cometeu erros, assim como cometeram outros jogadores, e às vezes colocam mais foco em um jogador do que em outros. No fim, as decisões são sempre em função do time, do perfil de jogadores que quero para o funcionamento. Para nós, é importante a saída com a perna esquerda, por isso ele tem jogado muito."



O Fluminense volta a campo para enfrentar o Vasco na próxima quarta-feira (18), às 21h30, no Maracanã, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.