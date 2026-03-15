Zubeldía, em coletiva de imprensa após vitória do Fluminense sobre o Athletico-PRReprodução / Fluminense
"Sofremos um gol cedo, quando o jogo ainda não tinha se armado. Viramos com autoridade. Aconteceu a expulsão, mas a equipe já estava sendo dona da partida. Tivemos várias situações claras e não tão claras para poder matar o jogo. Com uma das poucas jogadas que tiveram, fizeram o gol de empate. Automaticamente a equipe começou a empurrar mais e, em seguida, percebia-se que chegaria nosso gol da vitória", disse.
Sobre as críticas a Freytes, o técnico afirmou que as decisões sobre as escalações são tomadas no dia a dia. Ele considerou que para o jogo contra o Athletico-PR, a melhor formação seria do contestado zagueiro com Ignácio.
"Freytes fez coisas muito importantes pela equipe. Provavelmente cometeu erros, assim como cometeram outros jogadores, e às vezes colocam mais foco em um jogador do que em outros. No fim, as decisões são sempre em função do time, do perfil de jogadores que quero para o funcionamento. Para nós, é importante a saída com a perna esquerda, por isso ele tem jogado muito."
O Fluminense volta a campo para enfrentar o Vasco na próxima quarta-feira (18), às 21h30, no Maracanã, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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