Gol diante do Athletico-PR foi o primeiro de Arana no estádio - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Gol diante do Athletico-PR foi o primeiro de Arana no estádioMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 15/03/2026 18:30





"Uma tarde que vai ficar memorizada, meu primeiro gol no Maracanã. Já joguei aqui muitas vezes, até mesmo contra o Fluminense, mas feliz de poder ajudar a nossa equipe fazendo o gol em uma tarde maravilhosa. No Campeonato Brasileiro, todos os jogos são muito difíceis. Estávamos com um jogador a mais, e mesmo assim, o Athletico-PR complicou nosso jogo, fizeram gol de bola parada", afirmou, ao "Premiere". Rio — O lateral-esquerdo Guilherme Arana marcou um golaço, o seu primeiro no Maracanã, que decretou a vitória do Fluminense sobre o Athletico-PR por 3 a 2 na tarde deste domingo (15) , pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista após o duelo, ele comentou a dificuldade no duelo, mesmo com o Tricolor tendo um jogador a mais, e destacou a evolução do time."Uma tarde que vai ficar memorizada, meu primeiro gol no Maracanã. Já joguei aqui muitas vezes, até mesmo contra o Fluminense, mas feliz de poder ajudar a nossa equipe fazendo o gol em uma tarde maravilhosa. No Campeonato Brasileiro, todos os jogos são muito difíceis. Estávamos com um jogador a mais, e mesmo assim, o Athletico-PR complicou nosso jogo, fizeram gol de bola parada", afirmou, ao "Premiere".

Arana chegou ao Fluminense no início do ano. Ele destacou que aos poucos, ele está se entrosando com o time. "Cheguei aqui com os pés no chão, humildade, trabalhando muito todos os treinos, e cheguei com o objetivo de poder somar, dar continuidade no trabalho que já estava sendo bem feito desde o ano passado.

O atleta também comentou sobre uma conversa com Canobbio, que fez um dos gols da partida. Ambos já jogaram pelo Athletico-PR. "Eu tinha comentado com o Canobbio que hoje sairia a lei do ex. Ele fez um gol e eu também. Profetizamos", disse.



O Fluminense volta a campo para enfrentar o Vasco na próxima quarta-feira (18), às 21h30, no Maracanã, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.