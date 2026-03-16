Guga em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Guga em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 16/03/2026 17:26

Rio - Desfalque nos últimos dois jogos do Fluminense, o lateral-direito Guga, de 27 anos, participou do treino do elenco do clube carioca, nesta segunda-feira (16), junto dos seus companheiros. O jogador deverá ficar à disposição de Luís Zubeldía no clássico contra o Vasco, na próxima quarta (18).

Guga não foi relacionado nas partidas contra o Remo, em Belém, e contra o Athletico-PR, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro por conta de uma gripe. Nos dois jogos, Samuel Xavier acabou sendo escalado como titular.

No clube carioca desde 2023, Guga teve um bom começo de temporada neste ano, alguns torcedores pediram sua titularidade. Porém, na final do Campeonato Carioca, ele perdeu uma das penalidades na disputa pelo título, conquistado pelo Flamengo.

Com 13 pontos, o Fluminense está na luta pelas primeiras colocações no Brasileiro. Nesta quarta-feira, no Maracanã, o Tricolor como visitante irá encarar o Vasco, às 21h30 (de Brasília), no reencontro com Renato Gaúcho.