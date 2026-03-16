Guga em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Desfalque nos últimos dois jogos, Guga participa de treino no Fluminense
Jogador, de 27 anos, estava gripado
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