Hércules em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Hércules consolida momento de recuperação no Fluminense depois de começo de ano oscilante
Jogador, de 25 anos, anotou seu primeiro gol no ano
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