Hércules em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

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Rio - A vitória sobre o Athletico-PR por 3 a 2 foi especial para Hércules. O volante, de 25 anos, anotou seu primeiro gol no Maracanã e de quebra consolidou seu retorno em alto nível ao Fluminense, depois de um começo de temporada bastante complicado.
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O jogador demorou a estrear, por ainda estar tratando de uma lesão muscular sofrida na semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco, em dezembro do ano passado, posteriormente, uma lesão no púbis fez Hércules ficar fora novamente.
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Peça fundamental no Fluminense na temporada passada, Hércules se viu como quarta opção no setor, atrás de Martinelli, Nonato e de Bernal. Em alguns jogos, Otávio acabou entrando antes do volante, que apresentava problemas físicos.
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Com a lesão de Bernal e Nonato, Hércules retomou a posição de titular e foi escalado por Zubeldía na função em quatro jogos consecutivos. Apesar de oscilar em alguns, o volante vem crescendo e posição e o gol anotado contra o Athletico-PR consolida seu momento de recuperação.