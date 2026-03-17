Hércules em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Hércules em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 17/03/2026 12:44

Rio - A vitória sobre o Athletico-PR por 3 a 2 foi especial para Hércules. O volante, de 25 anos, anotou seu primeiro gol no Maracanã e de quebra consolidou seu retorno em alto nível ao Fluminense, depois de um começo de temporada bastante complicado.

O jogador demorou a estrear, por ainda estar tratando de uma lesão muscular sofrida na semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco, em dezembro do ano passado, posteriormente, uma lesão no púbis fez Hércules ficar fora novamente.

Peça fundamental no Fluminense na temporada passada, Hércules se viu como quarta opção no setor, atrás de Martinelli, Nonato e de Bernal. Em alguns jogos, Otávio acabou entrando antes do volante, que apresentava problemas físicos.

Com a lesão de Bernal e Nonato, Hércules retomou a posição de titular e foi escalado por Zubeldía na função em quatro jogos consecutivos. Apesar de oscilar em alguns, o volante vem crescendo e posição e o gol anotado contra o Athletico-PR consolida seu momento de recuperação.