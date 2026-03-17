Rodrigo Castillo durante treino no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio — Rodrigo Castillo já entrou em campo pelo Fluminense, contra Remo e Athletico-PR, mas foi apresentado apenas no fim da manhã desta segunda-feira (16), no CT Carlos Castilho, na Barra Tijuca, Zona Sudoeste. O centroavante argentino de 27 anos se descreveu como um jogador "que gosta de ficar na área", mas não é necessariamente fixo.

Em 2026, o camisa 9 titular tem sido John Kennedy, autor de cinco gols em 16 partidas no ano. O clube também aguarda o retorno do ídolo Germán Cano, que não joga desde o fim do último mês de outubro e está em fase final de recuperação, restando apenas o aval da comissão técnica. O clube trata o retorno do jogador com cautela, devido a questões de condicionamento físico.
LEIA MAIS: Após quase cinco meses fora, Cano se aproxima de retorno ao Fluminense
Castillo foi contratado pelo Lanús em julho de 2025. Pelo clube, ele marcou 14 gols e quatro assistências em 33 jogos, com destaque para os dois gols contra o Flamengo que garantiram o título da Recopa Sul-Americana, no último mês de fevereiro. Na campanha do título da Copa Sul-Americana 2025, o argentino marcou três gols, todos eles nos jogos da semifinal contra a Universidad de Chile.

O técnico Luis Zubeldía deve passar a apostar mais no atacante, visando o controle de carga dos atletas John Kennedy e Germán Cano. O reforço tocou algumas vezes na bola, buscou jogo e tentou algumas finalizações nos pouco mais de 30 minutos que esteve em campo com a camisa tricolor, até agora.

O Fluminense volta a campo para enfrentar o Vasco nesta quarta-feira (18), às 21h30, no Maracanã, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.