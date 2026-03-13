Germán Cano em treinamento pelo Fluminense na última terça-feira (10) - Lucas Merçon / Fluminense

Germán Cano em treinamento pelo Fluminense na última terça-feira (10)Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 13/03/2026 09:49

Rio — O centroavante Germán Cano está perto de voltar a jogar pelo Fluminense. O atacante, que não entra em campo desde o fim do último mês de outubro devido a lesões no joelho, já está liberado pelo departamento médico. No entanto, o clube trata o retorno do atleta com cautela.



O Tricolor programou um cronograma de treinos e condicionamento físico para que ele não sofra no restante da temporada. Em entrevista coletiva após o jogo contra o Remo nesta quinta-feira (12), o técnico Luis Zubeldía deu detalhes e projetou o retorno de Cano, que ainda não foi relacionado para nenhuma partida em 2026.

"Germán está voltando, treinando bem. Fez uma semana muito boa e logo estará pronto. Estamos assegurando que ele tenha uma base de treinamento adequada e seguramente, em pouco tempo, estará em consideração. O mais importante é ele ter uma base de treinamento porque a temporada é muito longa", avaliou.

Esse é o momento que ele acumule estímulos no treinamento para que não sofra consequências negativas no restante da temporada. Está em um bom caminho e para nós é uma ótima notícia", concluiu.

Enquanto o argentino não retorna, Zubeldía aposta em John Kennedy como referência no ataque. O clube também contratou Rodrigo Castillo, do Lanús, que estreou na última rodada.



Cano tem 38 anos e é um dos maiores ídolos do Fluminense. Ele está no clube desde 2022 e fez parte das conquistas da Copa Libertadores, Recopa Sul-Americana e dois Campeonatos Cariocas. Com a camisa tricolor, marcou 111 gols em 223 jogos.