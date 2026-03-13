Freytes teve boa atuação contra o Remo, mas ainda sofre com críticasMarcelo Gonçalves/Fluminense FC
Freytes tem atuação segura em vitória em meio a chegada de concorrente na zaga
Zagueiro é contestado e ganhou a concorrência do colombiano Julián Millán
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Isaque, ex-Fluminense, comemora gol de bicicleta pelo Shakhtar: 'Sensação única'
Brasileiro marcou na vitória sobre o Lech Poznan, pela Liga Conferência
Savarino avalia parceria com Lucho Acosta no Fluminense: 'Nos ajudamos muito'
Dupla teve boa atuação em vitória sobre o Remo, pelo Campeonato Brasileiro
Após quase cinco meses fora, Cano se aproxima de retorno ao Fluminense
Técnico Luis Zubeldía afirmou que centroavante 'logo estará pronto'
Zubeldía exalta atuação do Fluminense e explica escolha por Savarino: 'Era o ideal'
Tricolor venceu o Remo por 2 a 0, nesta quinta-feira (12), no Mangueirão, pela 5ª rodada do Brasileirão
Canobbio enaltece atuação fora de casa e vê Fluminense em condições de disputar título
Tricolor venceu o Remo por 2 a 0, no Mangueirão, pela 5ª rodada do Brasileirão
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