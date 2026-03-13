Freytes teve boa atuação contra o Remo, mas ainda sofre com críticas - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Freytes teve boa atuação contra o Remo, mas ainda sofre com críticasMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 13/03/2026 16:00

Rio - Em meio as críticas pelo desempenho, Freytes se destacou na vitória do Fluminense sobre o Remo por 2 a 0 , na quinta-feira (12), no Mangueirão, pela 5ª rodada do Brasileirão. O zagueiro foi um dos pilares na partida e conseguiu ter uma boa atuação em um momento decisivo da temporada, já que chegou a concorrência do colombiano Julián Millán.

O Fluminense entrou em campo contra o Remo com alguns titulares ameaçados pelos reforços. Na defesa, Freytes vinha de uma sequência de atuações irregulares, enquanto no ataque John Kennedy encarava uma seca de sete jogos. No banco, os recém-contratados Julián Millán e Rodrigo Castillo de olho em uma brecha. Porém, quis o destino que os contestados fossem os destaques.



"A melhor notícia é que hoje fomos sólidos defensivamente, a equipe defendeu e atacou bem. Os atacantes converteram e, quando não fizeram, a defesa fez seu trabalho. E quando a defesa não fez seu trabalho, o Fábio apareceu. Temos jogadores importantes, de bom nível, num calendário com muitas partidas e todos poderão mostrar serviço", disse o técnico Luis Zubeldía.

Freytes foi o líder de ações defensivas na partida, com nove ações, incluindo sete cortes. O zagueiro venceu todos os três duelos aéreos e acertou 13 de 15 passes longos, além de acertar 82 passes com uma taxa de 93% de acerto, de acordo com o "SofaScore". Tudo isso sob os olhares do concorrente Julián Millán, que foi contratado por 5 milhões de dólares (R$ 26,3 milhões) junto ao Nacional, do Uruguai.

Na sequência da temporada, o técnico Luis Zubeldía precisará tomar decisões importantes e pode fazer modificações no time titular. Todos os reforços chegaram para disputar a posição ou assumir a titularidade. Por enquanto, o único titular é o zagueiro Jemmes. Porém, nomes como Guilherme Arana e Savarino já pedem passagem. Ainda há Julián Millán, Alisson e Rodrigo Castillo, que chegaram na semana passada.

