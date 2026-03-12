John Kennedy marcou mais uma vez na temporada - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

John Kennedy marcou mais uma vez na temporadaMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 12/03/2026 20:59

Pará - O Fluminense virou a página após o vice do Carioca. Com uma atuação segura, o Tricolor venceu o Remo por 2 a 0, nesta quinta-feira (12), no Mangueirão, pela 5ª rodada do Brasileirão. John Kennedy, que encerrou jejum de sete jogos, e Canobbio marcaram os gols da vitória sobre o time paraense, em jogo que marcou a estreia de reforços.

Com a vitória, o Fluminense chegou aos dez pontos e ocupa a terceira colocação. Já o Remo, por sua vez, é o 17º colocado, com três pontos. O Tricolor volta a campo no próximo domingo (15), às 16h (de Brasília), contra o Athletico-PR, no Maracanã, pela 6ª rodada do Brasileirão, enquanto o Remo visita o Coritiba, no mesmo dia, às 18h30, no Couto Pereira.

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Fluminense domina as ações e vence fora de casa

Mesmo jogando fora de casa, o Fluminense começou melhor. O Tricolor dominou as ações, criou as melhores chances e abriu o placar aos 15 minutos, com John Kennedy, que desviou uma finalização de Renê. O camisa 9 ainda teve um gol anulado por impedimento. Antes, Canobbio acertou uma finalização no travessão e quase ampliou o placar no Mangueirão.

Na reta final, o Fluminense diminuiu um pouco o ritmo. Com isso, o Remo começou a ocupar mais espaço no campo ofensivo, mas faltava confiança. O Leão Azul errava as decisões no último terço do campo e quase não levou perigo, com exceção de uma cabeçada de Vitor Bueno, que obrigou Fábio a fazer uma defesa difícil para garantir vantagem tricolor no primeiro tempo.

O panorama não mudou muito na etapa final. O Fluminense continuou com o controle das ações e ampliou aos 17 minutos, com Canobbio, que aproveitou belo cruzamento de Lucho Acosta para marcar. O Tricolor ainda chegou com perigo em outras oportunidades, mas o atacante uruguaio e John Kennedy não conseguiram concluir de forma perigosa.

Com a vitória encaminhada, o técnico Luís Zubeldia promoveu a estreia do centroavante argentino Rodrigo Castillo, por volta aos 25 minutos da etapa final. Alisson, outro reforço para a temporada, também foi acionado durante o segundo tempo. Na reta final, o Fluminense diminuiu o ritmo e controlou o resultado. O Remo, por sua vez, tentou em chutes de longe, mas sem eficiência.

Remo x Fluminense

Campeonato Brasileiro - 5ª rodada

Data: 12/03/2026

Local: Mangueirão, em Belém (PA)

Remo: Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Tchamba e Sávio; Picco (Patrick), Patrick de Paula (Zé Ricardo), Vitor Bueno e Yago Pikachu (Nicolás Ferreira); Alef Manga (Rafael Monti) e João Pedro (Jajá). Técnico: Léo Condé

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Hércules (Otávio), Martinelli (Alisson) e Acosta (Serna); Savarino, Canobbio (Soteldo) e John Kennedy (Rodrigo Castillo). Técnico: Luis Zubeldía

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Tiago Gomes da Silva (GO)

VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

Gols: John Kennedy, aos 15' do 1ºT (0-1); Canobbio, aos 17' do 2ºT (0-2)

Cartões amarelos: João Pedro, Patrick de Paula (REM); Hércules (FLU)

Cartões vermelhos: