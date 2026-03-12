Jemmes tem 25 anos - Reprodução / YouTube

Jemmes tem 25 anosReprodução / YouTube

Publicado 12/03/2026 11:50

Rio — O zagueiro Jemmes, do Fluminense, comemorou a sua inclusão na seleção do Carioca e projetou a sequência da temporada, apesar do vice para o Flamengo. Em entrevista ao canal do clube no YouTube, o jogador também agradeceu à confiança do estafe.



"Muito feliz com esse reconhecimento, é muito importante na minha carreira. É claro que não é um início [de temporada] como a gente gostaria. Gostaríamos da taça, mas a confiança da comissão, de todo o estafe e dos jogadores fez com que eu me sentisse bem em campo", afirmou.

Jemmes tem 25 anos. Revelado no Taquaritinga-SP em 2019, ele se destacou no Mirassol em 2025, até ser contratado pelo Tricolor. Ele já jogou 10 partidas pelo clube carioca no ano e rapidamente se tornou uma peça importante no time.



"É claro que a gente lamentou muito o resultado [da final do Campeonato Carioca], queríamos o resultado, mas agora é virar a chave", concluiu.