O Fluminense encara o Remo nesta quinta-feira (12) no estádio Mangueirão, em Belém, às 19h, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambos os times buscam se recuperar de vice-campeonatos estaduais no último fim de semana e vão contar com novidades para o duelo.
Onde assistir
O jogo terá transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view).
Como chega o Tricolor
O Fluminense busca manter a boa campanha no Campeonato Brasileiro, onde é o 6º colocado até então, com sete pontos. Para isso, Zubeldía pode promover as estreias do zagueiro Millán e do atacante Castillo. Bernal segue fora por lesão.
O Tricolor deve ir a campo com: Fábio, Samuel Xavier (Guga), Jemmes, Freytes (Millán) e Renê (Arana); Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy (Castillo).
O técnico Léo Conde fará a estreia no comando do Remo. Ele não poderá contar com o zagueiro Kayky e o volante Freitas, emprestados pelo Fluminense, além do centroavante Eduardo Melo e o meia Janderson, ambos por lesão.
A provável escalação da equipe paraense é: Marcelo Rangel, João Lucas, Marllon, Léo Andrade e Cufré; Picco, Patrick de Paula e Vitor Bueno; Yago Pikachu, Alef Manga e João Pedro.
Arbitragem
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO) Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Tiago Gomes da Silva (GO) VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)
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