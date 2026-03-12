Luis Zubeldía em treino do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Luis Zubeldía em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 12/03/2026 07:28

O Fluminense encara o Remo nesta quinta-feira (12) no estádio Mangueirão, em Belém, às 19h, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambos os times buscam se recuperar de vice-campeonatos estaduais no último fim de semana e vão contar com novidades para o duelo.

Onde assistir

O jogo terá transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view).

Como chega o Tricolor

O Fluminense busca manter a boa campanha no Campeonato Brasileiro, onde é o 6º colocado até então, com sete pontos. Para isso, Zubeldía pode promover as estreias do zagueiro Millán e do atacante Castillo. Bernal segue fora por lesão.



O Tricolor deve ir a campo com: Fábio, Samuel Xavier (Guga), Jemmes, Freytes (Millán) e Renê (Arana); Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy (Castillo).

Provável escalação do Remo

O técnico Léo Conde fará a estreia no comando do Remo. Ele não poderá contar com o zagueiro Kayky e o volante Freitas, emprestados pelo Fluminense, além do centroavante Eduardo Melo e o meia Janderson, ambos por lesão.



A provável escalação da equipe paraense é: Marcelo Rangel, João Lucas, Marllon, Léo Andrade e Cufré; Picco, Patrick de Paula e Vitor Bueno; Yago Pikachu, Alef Manga e João Pedro.

Arbitragem

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Tiago Gomes da Silva (GO)

VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)