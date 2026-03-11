Remo e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (12), no Mangueirão - Luis Carlos / Remo

Remo e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (12), no MangueirãoLuis Carlos / Remo

Publicado 11/03/2026 15:23 | Atualizado 11/03/2026 15:45

Rio - Após o vice-campeonato carioca, o Fluminense vai a Belém visitar o Remo, nesta quinta-feira (15), pela 5ª rodada do Brasileirão, para virar a página. De um lado, o Tricolor das Laranjeiras terá os reforços Millán, Alisson e Castillo à disposição, enquanto o Leão da Amazônia terá quatro desfalques. Entre eles, o zagueiro Kayky Almeida e o volante Freitas, emprestados pelo clube carioca.

O jovem zagueiro Kayky Almeida e o volante Freitas pertencem ao Fluminense e foram emprestados ao Remo no ano passado. A dupla participou da campanha do acesso do Leão para a Série A do Brasileirão. No contrato dos dois, há uma cláusula que veta a participação deles em partidas contra o Tricolor. Por isso, ambos estão fora da partida.

No ano passado, Kayky Almeida fez 15 partidas na segunda metade da temporada, se tornando peça importante da equipe. No Brasileirão deste ano, o zagueiro de apenas 20 anos participou das 4 partidas disputadas até aqui. Freitas, por outro lado, vem sendo menos utilizado desde que chegou ao Pará e poderia ser opção para Léo Condé no banco de reservas.

Além deles, o técnico Léo Condé não poderá contar com o centroavante Eduardo Melo, que sofreu uma grave lesão muscular na coxa e que ficará entre 3 a 4 meses fora, e o meia Janderson, que sofreu estiramento, em meados de fevereiro. O camisa 10, no entanto, já está na reta final da recuperação. Sem eles, o treinador deve manter o quarto ofensivo formado por Patrick de Paula, Vitor Bueno, Alef Manga e João Pedro.

Remo e Fluminense se enfrentam na próxima quinta-feira (12), às 19h (de Brasília), no Mangueirão. O Leão quer se recuperar da ressaca do vice-campeonato paraense do último domingo (8), contra seu maior rival Paysandu, e precisa vencer para se afastar da 16ª posição. O Tricolor também tenta esquecer a derrota na final do Campeonato Carioca para o Flamengo e quer vencer para se manter no G-5 do Brasileirão.