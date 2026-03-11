Remo e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (12), no MangueirãoLuis Carlos / Remo
Remo tem quatro desfalques para enfrentar o Fluminense
Equipe paraense não conta com dois lesionados e outros dois emprestados pelo Flu
Reforços ficam à disposição em meio a momento de baixa dos titulares do Fluminense
Julian Millán, Alisson e Rodrigo Castillo já podem estrear com a camisa tricolor
Soteldo volta aos treinos e fica à disposição do Fluminense contra o Remo
Atacante está recuperado após problema oftalmológico
Rodrigo Castillo é registrado no BID e pode fazer a estreia pelo Fluminense
Atacante fica à disposição de Luis Zubeldía para a partida contra o Remo
Fluminense deve pagar taxa a mais pela contratação do centroavante Rodrigo Castillo
Tricolor aceitou gastar mais de um terço do valor do argentino em impostos
Thiago Silva abre o jogo sobre saída do Fluminense: 'Não foi de uma hora para outra'
Zagueiro lembrou que havia avisado diretoria de rescisão dois meses antes
