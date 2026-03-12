John Kennedy marcou mais uma vez na temporada - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

John Kennedy marcou mais uma vez na temporadaMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 12/03/2026 21:27

Rio - John Kennedy voltou a marcar com a camisa do Fluminense. Após sete jogos, o camisa 9 encerrou o jejum na vitória sobre o Remo por 2 a 0 , nesta quinta-feira (12), no Mangueirão, pela 5ª rodada do Brasileirão. O centroavante minimizou a chegada de concorrência e celebrou o gol.

"É sempre importante marcar gols, independente da situação. No futebol é normal ter concorrência. O grupo do Fluminense tem uma concorrência sadia, todo mundo é muito junto e é realmente uma família. Minha cabeça está bem boa quanto a isso", disse o camisa 9.

O gol chega em um momento importante. Em meio a oscilação, John Kennedy ganhou a concorrência de Rodrigo Castillo, que chega em bom momento na carreira após uma passagem vitoriosa no Lanús, da Argentina, com os títulos da Sul-Americana e Recopa.

Após uma temporada decepcionante no ano passado, John Kennedy mudou a postura em 2026. O camisa 9 antecipou o retorno das férias e atuou já nas primeiras rodadas com o time alternativo. Ao todo, soma 15 jogos, cinco gols e uma assistência na temporada.

Com a vitória, o Fluminense chegou aos dez pontos e ocupa a terceira colocação. Já o Remo, por sua vez, é o 17º colocado, com três pontos. O Tricolor volta a campo no próximo domingo (15), às 16h (de Brasília), contra o Athletico-PR, no Maracanã, pela 6ª rodada do Brasileirão.