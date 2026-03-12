Fluminense goleou o Águia de Marabá por 8 a 0 na última vez que jogou no MangueirãoMarcelo Gonçalves/Fluminense FC
Fluminense reencontra Remo após 40 anos e aposta em retrospecto positivo no Mangueirão
Último confronto ocorreu no Brasileirão de 1986
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Último confronto ocorreu no Brasileirão de 1986
Com reforços, Fluminense divulga relacionados para encarar o Remo
Julián Millán, Alisson e Rodrigo Castillo podem estrear nesta quinta-feira (12), no Mangueirão
Jemmes projeta temporada depois de vice do Carioca: 'Virar a chave'
Zagueiro celebrou inclusão na seleção do Estadual
Remo x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem
Tricolor poderá ter os reforços Millán e Castillo em campo
Remo tem quatro desfalques para enfrentar o Fluminense
Equipe paraense não conta com dois lesionados e outros dois emprestados pelo Flu
Reforços ficam à disposição em meio a momento de baixa dos titulares do Fluminense
Julian Millán, Alisson e Rodrigo Castillo já podem estrear com a camisa tricolor
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