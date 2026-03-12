Fluminense goleou o Águia de Marabá por 8 a 0 na última vez que jogou no Mangueirão - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Fluminense goleou o Águia de Marabá por 8 a 0 na última vez que jogou no MangueirãoMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 12/03/2026 16:00 | Atualizado 12/03/2026 16:20

Rio - Após o vice-campeonato carioca, o Fluminense tenta virar a chave nesta quinta-feira (12), às 19h (de Brasília), contra o Remo, no Mangueirão, pela 5ª rodada do Brasileirão. O Tricolor reencontra o Leão Azul após 40 anos e aposta no bom retrospecto no palco da partida.

O histórico do Fluminense no Mangueirão é positivo. Em 17 jogos, conquistou sete vitórias, sete empates e apenas três derrotas. Somente uma vez na história enfrentou o Remo no local e empatou por 1 a 1, pelo Brasileirão de 1986. Foi justamente o último encontro entre as equipes.

Na última vez que jogou no Mangueirão, o Fluminense goleou o Águia de Marabá por 8 a 0, pela Copa do Brasil de 2025. Na época, o Time de Guerreiros era comandado pelo técnico Mano Menezes. Desde então, ainda teve Renato Gaúcho antes da chegada de Luis Zubeldía.

Além disso, o histórico contra o Remo também é positivo. Na história, foram 11 jogos, cinco vitórias, cinco empates e apenas uma derrota, além de 25 gols marcados e apenas nove sofridos. A última derrota para o Leão Azul ocorreu no Brasileirão de 1975, quando perdeu por 2 a 1, no Baenão.