Luis Zubeldía em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho - Lucas Merçon / Fluminense FC

Luis Zubeldía em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 12/03/2026 15:01

Belém - Recém-contratados pelo Fluminense , Julián Millán, Alisson e Rodrigo Castillo estarão à disposição de Luis Zubeldía para encarar o Remo, nesta quinta-feira (12). Todos viajaram a Belém e poderão entrar em campo às 19h (de Brasília), no Mangueirão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Por outro lado, o Tricolor não contará com Bernal, Cano e Nonato, que se recuperam de lesão. Paulo Henrique Ganso é outro que está fora, por controle de carga.

Fluminense precisa da vitória para colar na briga pelo topo da tabela. Neste momento, soma sete pontos e ocupa a sexta posição. O líder é o Palmeiras, com dez.

Os relacionados do Fluminense

. Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes;

. Defensores: Freytes, Guga, Guilherme Arana, Ignácio, Igor Rabello, Jemmes, Millán, Renê e Samuel Xavier;

. Meio-campistas: Alisson, Hércules, Lucho Acosta, Martinelli e Otávio;

. Atacantes: Canobbio, Castillo, John Kennedy, Kevin Serna, Santi Moreno, Savarino e Soteldo.