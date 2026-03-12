Belém - Recém-contratados pelo Fluminense, Julián Millán, Alisson e Rodrigo Castillo estarão à disposição de Luis Zubeldía para encarar o Remo, nesta quinta-feira (12). Todos viajaram a Belém e poderão entrar em campo às 19h (de Brasília), no Mangueirão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.
Por outro lado, o Tricolor não contará com Bernal, Cano e Nonato, que se recuperam de lesão. Paulo Henrique Ganso é outro que está fora, por controle de carga.
O Fluminense precisa da vitória para colar na briga pelo topo da tabela. Neste momento, soma sete pontos e ocupa a sexta posição. O líder é o Palmeiras, com dez.
Os relacionados do Fluminense
. Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes; . Defensores: Freytes, Guga, Guilherme Arana, Ignácio, Igor Rabello, Jemmes, Millán, Renê e Samuel Xavier; . Meio-campistas: Alisson, Hércules, Lucho Acosta, Martinelli e Otávio; . Atacantes: Canobbio, Castillo, John Kennedy, Kevin Serna, Santi Moreno, Savarino e Soteldo.
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