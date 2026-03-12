Luis Zubeldía - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Luis ZubeldíaMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 12/03/2026 22:30

Rio - Após três jogos sem vitórias e o vice-campeonato carioca, o Fluminense voltou a vencer. O Tricolor venceu o Remo por 2 a 0 , nesta quinta-feira (12), no Mangueirão, pela 5ª rodada do Brasileirão, com atuação sólida. O técnico Zubeldía enalteceu o desempenho do Time de Guerreiros.

"Um jogo em que a equipe jogou bem. Sobretudo porque teve o controle de terminar as jogadas, teve profundidade e também quando precisamos de Fábio em alguma ação pontual também tivemos. Em geral, o time esteve bem e fomos merecedores da vitória", disse.

Com todos os reforços à disposição, o técnico Luis Zubeldía optou por manter boa parte da estrutura, com apenas uma novidade: Savarino. O venezuelano foi titular no lugar de Serna e ganhou elogios do treinador. Após o jogo, o comandante explicou a decisão de colocá-lo no lugar do artilheiro do time em 2026.

"Consideramos que era muito importante que ele (Savarino) começasse jogando, porque íamos precisar de um ataque posicional. Iríamos precisar de Lucho e isso não permitia ter um homem a mais na metade do campo para jogar. Para isso, Savarino era o ideal", justificou.

Com a vitória, o Fluminense chegou aos dez pontos e ocupa a terceira colocação. Já o Remo, por sua vez, é o 17º colocado, com três pontos. O Tricolor volta a campo no próximo domingo (15), às 16h (de Brasília), contra o Athletico-PR, no Maracanã, pela 6ª rodada do Brasileirão.