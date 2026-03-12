Canobbio marcou contra o RemoMarcelo Gonçalves/Fluminense FC
Canobbio enaltece atuação fora de casa e vê Fluminense em condições de disputar título
Tricolor venceu o Remo por 2 a 0, no Mangueirão, pela 5ª rodada do Brasileirão
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