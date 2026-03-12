Canobbio marcou contra o Remo - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Canobbio marcou contra o RemoMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 12/03/2026 22:00

Rio - Após sofrer com críticas pelo desempenho na fase final do Campeonato Carioca, Canobbio voltou a ser decisivo para o Fluminense. O atacante uruguaio marcou na vitória sobre o Remo por 2 a 0 , nesta quinta-feira (12), no Mangueirão, pela 5ª rodada do Brasileirão, e enalteceu o atuação tricolor.

"Feliz pela vitória. O gol é consequência do nosso trabalho. Já tinha falado com o Acosta que, às vezes, eu estava ficando sozinho (na segunda trave). Ele é muito bom. Estamos fazendo um bom trabalho", disse Canobbio, que ainda acertou uma bola no travessão.

Peça importante na tática do técnico Luis Zubeldía, Canobbio impressiona principalmente pelo fôlego e pela dedicação defensiva. Na temporada, o atacante uruguaio participou de gol apenas pela segunda vez. Ele exaltou a campanha tricolor e vê o Fluminense com capacidade para brigar pelo título.

"É difícil pensar nisso (brigar pelo título do Brasileirão), mas como time grande nós assumimos essa responsabilidade. Temos que pensar jogo a jogo porque é um campeonato muito difícil", afirmou.

Com a vitória, o Fluminense chegou aos dez pontos e ocupa a terceira colocação. Já o Remo, por sua vez, é o 17º colocado, com três pontos. O Tricolor volta a campo no próximo domingo (15), às 16h (de Brasília), contra o Athletico-PR, no Maracanã, pela 6ª rodada do Brasileirão.