Isaque marcou golaço de bicicleta pelo Shakhtar Donetsk - Mateusz Slodkowski/UEFA

Isaque marcou golaço de bicicleta pelo Shakhtar DonetskMateusz Slodkowski/UEFA

Publicado 13/03/2026 13:48 | Atualizado 13/03/2026 13:55

Rio - Revelado nas categorias de base do Fluminense, o jovem Isaque, de apenas 19 anos, marcou um gol antológico pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, na partida de ida das oitavas de final da Liga Conferência. Após o gol — na vitória fora de casa, por 3 a 1, contra o Lech Poznan, da Polônia —, o brasileiro comentou sobre o lance.

"Sensação única, momento único. Quando vi a bola sobrando para mim, na hora pensei em ajeitar de cabeça. Fui feliz em acertar essa bicicleta, esse lindo gol. Vou lembrar para sempre, é um gol que vai ficar marcado na minha carreira. Muito feliz, que seja o primeiro de muitos", comemorou o atacante.

lance do gol, Isaque recebeu a bola pelo alto, próximo à quina esquerda da pequena área, e ajeitou de cabeça. Como a bola ficou um pouco para trás, o brasileiro não pensou duas vezes e virou a bicicleta, para balançar a bochecha da rede do lado oposto, deslocando o goleiro do Lech Poznan. No, Isaque recebeu a bola pelo alto, próximo à quina esquerda da pequena área, e ajeitou de cabeça. Como a bola ficou um pouco para trás, o brasileiro não pensou duas vezes e virou a bicicleta, para balançar a bochecha da rede do lado oposto, deslocando o goleiro do Lech Poznan.

Isaque foi revelado pelo Fluminense e promovido para o time principal na virada do ano de 2025. Já em agosto, depois de fazer 12 partidas pelo Tricolor das Laranjeiras, a jovem promessa foi vendida ao Shakhtar Donetsk por 10 milhões de euros (R$ 60 milhões). No clube ucraniano, o brasileiro já jogou 23 partidas e anotou cinco gols e cinco assistências.