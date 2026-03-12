Isaque fechou a conta na vitória do Shakhtar Donetsk Reprodução/YouTube CazéTV

Mais artigos de O Dia
O Dia
Polônia - Cria do Fluminense, Isaque anotou um golaço de bicicleta na vitória do Shakhtar Donetsk sobre o Lech Poznan por 3 a 1 no Poznan Stadium, nesta quinta-feira (12), pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga Conferência.
O lance aconteceu aos 40 minutos da etapa complementar, quando o time ucraniano vencia por 2 a 1. Após um cruzamento, a zaga não conseguiu afastar o perigo. Isaque dominou de cabeça e logo finalizou de bicicleta para balançar a rede.
Confira:
Os outros gols do Shakhtar também foram marcados por brasileiros. Marlon Gomes, ex-Vasco, abriu o placar e Newerton, que foi negociado pelo São Paulo, fez o segundo dos ucranianos.
O jogo da volta acontecerá na próxima quinta-feira (19), a partir das 17h (de Brasília), no Estádio Municipal Henryka Reymana, em Cracóvia, na Polônia.
 