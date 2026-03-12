Pedro Neto em ação pelo Chelsea diante do PSG, no Parque dos PríncipesFranck Fife / AFP
Uefa abre processo disciplinar contra jogador do Chelsea por empurrão em gandula
Pedro Neto pediu desculpas pelo ato na derrota para o PSG, pela Liga dos Campeões
Após virada do Vasco, Renato revela como foi o papo com o grupo durante o intervalo
Thiago Mendes e Cuiabano marcaram no segundo tempo, e o Cruz-Maltino venceu o Palmeiras por 2 a 1 em São Januário
Zubeldía exalta atuação do Fluminense e explica escolha por Savarino: 'Era o ideal'
Tricolor venceu o Remo por 2 a 0, nesta quinta-feira (12), no Mangueirão, pela 5ª rodada do Brasileirão
Thiago Mendes exalta a equipe após Vasco x Palmeiras: 'Foi vencedora'
Cruz-Maltino derrotou o Palmeiras por 2 a 1 em São Januário
Canobbio enaltece atuação fora de casa e vê Fluminense em condições de disputar título
Tricolor venceu o Remo por 2 a 0, no Mangueirão, pela 5ª rodada do Brasileirão
No primeiro jogo com Renato Gaúcho, Vasco vence o Palmeiras de virada e deixa o Z-4
Flaco López abriu o placar, mas Thiago Mendes e Cuiabano marcaram para o Cruz-Maltino
John Kennedy celebra fim do jejum e minimiza concorrência: 'É normal no futebol'
Centroavante ganhou uma sombra com a contratação do argentino Rodrigo Castillo
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