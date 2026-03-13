Savarino em ação pelo Fluminense diante do Remo, no Mangueirão - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Savarino em ação pelo Fluminense diante do Remo, no MangueirãoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 13/03/2026 11:17

"Nos ajudamos muito dentro de campo. Fora, temos uma boa relação também. Não só ele, mas todos os gringos me receberam da melhor maneira possível, como sempre falei. Temos que continuar com essa sequência", iniciou o jogador.

"Durante os treinos, trabalhamos para nos conhecermos ao máximo. O objetivo é levar isso para o jogo, para que sejamos felizes não só com Lucho, mas com todos que jogarem", ponderou.

O camisa 11 também analisou a disputa por posição no setor ofensivo: "Estou muito tranquilo. Todos os jogadores são importantes. Estou trabalhando da melhor maneira. Joguei muitos anos como ponta, então conheço minhas qualidades e o que posso entregar. O que o treinador pedir para eu fazer, tanto na defesa quanto no ataque, eu farei o meu melhor para ajudar".



Agora, Savarino torna o foco para o Athletico-PR, próximo adversário do Fluminense . O duelo será no domingo (15), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela sexta rodada da competição nacional. O Tricolor precisa vencer para seguir firme na briga pelo topo da tabela. Neste momento, soma dez pontos, em terceiro lugar. O líder é o São Paulo, com 13.