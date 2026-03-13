Savarino em ação pelo Fluminense diante do Remo, no MangueirãoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Savarino avalia parceria com Lucho Acosta no Fluminense: 'Nos ajudamos muito'
Dupla teve boa atuação em vitória sobre o Remo, pelo Campeonato Brasileiro
John Kennedy volta a marcar e vive melhor início de temporada no Fluminense
Centroavante tem melhor número de gols em um ano desde 2023
Lucho Acosta mostra evolução e iguala número de participações em gols de 2025
Argentino deu assistência na vitória sobre o Remo
Freytes tem atuação segura em vitória em meio a chegada de concorrente na zaga
Zagueiro é contestado e ganhou a concorrência do colombiano Julián Millán
Isaque, ex-Fluminense, comemora gol de bicicleta pelo Shakhtar: 'Sensação única'
Brasileiro marcou na vitória sobre o Lech Poznan, pela Liga Conferência
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Após quase cinco meses fora, Cano se aproxima de retorno ao Fluminense
Técnico Luis Zubeldía afirmou que centroavante 'logo estará pronto'
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