John Kennedy marcou mais uma vez na temporada - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

John Kennedy marcou mais uma vez na temporadaMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 13/03/2026 19:30

Rio - John Kennedy voltou a brilhar pelo Fluminense. Após sete jogos sem marcar, o atacante balançou as redes na vitória tricolor sobre o Remo por 2 a 0 , nesta quinta-feira (12), no Mangueirão, pela 5ª rodada do Brasileirão. O gol chega em um momento importante para o camisa 9, que ganhou concorrência para a sequência da temporada.

Herói do título da Libertadores em 2023, John Kennedy viveu duas temporadas de baixa em 2024 e 2025. O atacante chegou a ser emprestado para o Pachuca, do México, no início do ano passado, e retornou para o Fluminense após a Copa do Mundo de Clubes. Mesmo assim, continuou jogando mal, sendo banco até mesmo para Everaldo.

John Kennedy terminou a última temporada criticado, principalmente após perder pênalti contra o Vasco, na semifinal da Copa do Brasil. Em 2026, o jogador decidiu mudar a postura. Ele antecipou o retorno das férias e se reapresentou mais cedo na pré-temporada, participando dos primeiros jogos do Carioca junto com o time alternativo. Depois, recuperou a camisa 9 após a saída de Everaldo.

A mudança de postura refletiu no desempenho em campo. John Kennedy cresceu de produção em campo, tem demonstrado mais disposição e evolução em fundamentos que agradam o técnico Luis Zubeldía, como fazer o papel de pivô nas construções de jogadas. Não é à toa que ele é o jogador do Fluminense com mais gols (5) e mais participações em gols (6) em 2026.

Em 2026, John Kennedy vive o melhor início de temporada desde que subiu para o Fluminense, em 2021. Na época, terminou a temporada — que começou em 2020 e terminou no ano seguinte por causa da pandemia — com seis participações em gols. Até o momento, são cinco gols e uma assistência em 15 jogos. O melhor ano do camisa 9 foi em 2023, quando fez 12 gols e quatro assistências em 41 jogos.

Desempenho de John Kennedy por temporada:

2021: 6 gols em 29 jogos

2022: 1 assistência em 8 jogos

2023: 12 gols e 4 assistências em 41 jogos

2024: 3 gols em 34 jogos

2025: 2 gols e 2 assistências em 20 jogos

2026: 5 gols e 1 assistência em 15 jogos