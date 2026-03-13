Lucho Acosta chegou a seis participações diretas em gols na temporada e igualou 2025 - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Lucho Acosta chegou a seis participações diretas em gols na temporada e igualou 2025Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 13/03/2026 17:00

Rio - Lucho Acosta não precisou nem de um ano para conquistar o coração dos tricolores. O meia argentino deu assistência na vitória do Fluminense contra o Remo por 2 a 0 , nesta última quinta-feira (12), no Mangueirão, pela 5ª rodada do Brasileirão, e igualou o próprio número de participações diretas em gols do ano passado.

Na temporada, Lucho Acosta soma três gols e três assistências em 13 jogos. No Brasileirão, fez todos os três gols do ano e deu uma assistência. O argentino participou diretamente de gols em quatro dos cinco jogos da competição — com exceção do empate com o Bahia, na Fonte Nova. No período, ainda decidiu o clássico contra o Botafogo com um gol de placa.

No ano passado, Lucho Acosta fez três e três assistências em 23 partidas, entre agosto e dezembro. Das seis participações diretas, cinco foram no Brasileirão, tendo colaborado com três gols e duas assistências em 16 jogos disputados. Já em 2026, o argentino dá sinais de adaptação e evolução física para conseguir lidar com o ritmo do futebol brasileiro, algo que gerou dificuldades em 2025.

O Fluminense contratou Lucho Acosta em agosto do ano passado por 4 milhões de dólares (cerca de R$ 22 milhões na cotação da época) por 100% dos direitos junto ao FC Dallas, dos Estados Unidos. O jogador, de 31 anos, assinou contrato até o fim de 2028. Revelado no Boca Juniors, da Argentina, ele estava no futebol americano desde 2021, onde acumulou 173 jogos, 61 gols e 54 assistências no período.