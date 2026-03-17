Renato Gaúcho comanda atividades junto ao elenco do Vasco, no CT Moacyr Barbosa - Matheus Lima / Vasco

Renato Gaúcho comanda atividades junto ao elenco do Vasco, no CT Moacyr BarbosaMatheus Lima / Vasco

Publicado 17/03/2026 14:20

O clássico Vasco x Fluminense de quarta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo Brasileirão, tem como uma das atrações Renato Gaúcho. O técnico vascaíno e ídolo tricolor reencontra o ex-clube seis meses depois de pedir demissão por causa das críticas da torcida.



A atitude tomada em 24 de setembro de 2025, após a eliminação na Copa Sul-Americana, pegou a diretoria de surpresa. Afinal, apesar da má fase, não havia interesse na troca de comando e os dirigentes até tentaram fazer o técnico mudar de ideia.



Entretanto, o próprio Renato Gaúcho tratou de dar um ponto final no 'casamento' com o Fluminense, ao anunciar durante a coletiva o pedido de demissão. Fato que incomodou o então presidente, Mário Bittencourt, que contratou Zubeldía rapidamente.



"Essas perguntas todas, de alguns gênios da internet, muita gente vai atrás desses gênios. Eu acabei, antes de vir para cá, de pedir demissão para o presidente. Então a partir de agora, vai estar outro cara aqui, vocês vão fazer as mesmas perguntas para ele, e eu quero ver as respostas que ele vai dar. Quero ver se ele vai colocar o time que o torcedor quer ou o time da cabeça dele", disse à época um incomodado Renato Gaúcho após ser xingado no empate com o Lanús.



O incômodo de Renato Gaúcho com as críticas deveu-se principalmente pelo o que é falado na internet, o que considera que influencia na arquibancada. O técnico deixou o Fluminense com 42 jogos, 21 vitórias, 9 empates e 12 derrotas, e a campanha histórica até a semifinal no Mundial de Clubes.

Agora no Vasco, ele vive situação parecida de quando chegou ao rival, também em início de Brasileirão. Pegou um time sem confiança e que não jogava bem e rapidamente deu uma resposta positiva.



No ano passado, o Fluminense de Renato conseguiu quatro vitórias seguidas e ficou cinco partidas invicto. No meio do trabalho, sua equipe chegou a 11 jogos de invencibilidade, durante o Mundial. Agora no Cruz-Maltino, venceu o favorito Palmeiras e empatou fora de casa com o Cruzeiro, podendo ter vencido também.



Para o Vasco, a esperança é que Renato Gaúcho repita o bom desempenho e faça com que o time se afaste da zona de rebaixamento no Brasileirão e possa brigar pelos títulos da Copa do Brasil e da Sul-Americana. E o clássico é mais um teste para manter essa expectativa alta.