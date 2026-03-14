Lucho Acosta em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense FC
"Eu conheci ele [Savarino] na MLS. Sempre vi muito na seleção da Venezuela, também no Botafogo nos anos anteriores. Ele fazia a diferença. É muito craque. Sabe quando posicionar, quando chutar, é muito diferente. Nos conectamos muito, quando jogamos juntos temos boa conexão. Nós queremos driblar, chutar, dar assistência, então vai ser uma coisa boa", disse.
"Vivo isso com muita calma, mas não tem como não olhar para o Maracanã lotado e pensar nos meus filhos, nos meus pais podendo assistir aos jogos. Era o que eu tinha na minha cabeça quando cheguei. Queria um desafio para a minha vida e estou desfrutando. Toda vez que jogo, penso na minha família e no sacrifício que fiz para vir para cá."
O Fluminense volta a campo para enfrentar o Athletico-PR neste domingo (15), às 16h, no Maracanã, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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