Lucho Acosta em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense FC

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Rio — O meia Lucho Acosta, do Fluminense, aprovou a parceria com Savarino e revelou que já acompanhava a carreira do jogador antes deles vestirem a mesma camisa. Em entrevista ao "ge", o jogador elogiou as características do companheiro e falou, ainda, sobre a sua decisão de sair do FC Dallas, dos Estados Unidos, e retornar ao futebol sul-americano.
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Savarino em treino do Fluminense - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE
Lucho Acosta em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho - Lucas Merçon / Fluminense FC

"Eu conheci ele [Savarino] na MLS. Sempre vi muito na seleção da Venezuela, também no Botafogo nos anos anteriores. Ele fazia a diferença. É muito craque. Sabe quando posicionar, quando chutar, é muito diferente. Nos conectamos muito, quando jogamos juntos temos boa conexão. Nós queremos driblar, chutar, dar assistência, então vai ser uma coisa boa", disse.
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Savarino chegou ao Tricolor no início do ano. Já Acosta foi contratado em agosto do ano passado e rapidamente se consolidou como uma das peças de destaque do time. O argentino explicou o motivo de sair dos Estados Unidos para voltar à América do Sul e lembrou da sua família.

"Vivo isso com muita calma, mas não tem como não olhar para o Maracanã lotado e pensar nos meus filhos, nos meus pais podendo assistir aos jogos. Era o que eu tinha na minha cabeça quando cheguei. Queria um desafio para a minha vida e estou desfrutando. Toda vez que jogo, penso na minha família e no sacrifício que fiz para vir para cá."

O Fluminense volta a campo para enfrentar o Athletico-PR neste domingo (15), às 16h, no Maracanã, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.