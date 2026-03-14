Lucho Acosta em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho - Lucas Merçon / Fluminense FC

Lucho Acosta em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 14/03/2026 15:04

Rio — O meia Lucho Acosta, do Fluminense, aprovou a parceria com Savarino e revelou que já acompanhava a carreira do jogador antes deles vestirem a mesma camisa. Em entrevista ao "ge", o jogador elogiou as características do companheiro e falou, ainda, sobre a sua decisão de sair do FC Dallas, dos Estados Unidos, e retornar ao futebol sul-americano.

fotogaleria

"Eu conheci ele [Savarino] na MLS. Sempre vi muito na seleção da Venezuela, também no Botafogo nos anos anteriores. Ele fazia a diferença. É muito craque. Sabe quando posicionar, quando chutar, é muito diferente. Nos conectamos muito, quando jogamos juntos temos boa conexão. Nós queremos driblar, chutar, dar assistência, então vai ser uma coisa boa", disse. "Eu conheci ele [Savarino] na MLS. Sempre vi muito na seleção da Venezuela, também no Botafogo nos anos anteriores. Ele fazia a diferença. É muito craque. Sabe quando posicionar, quando chutar, é muito diferente. Nos conectamos muito, quando jogamos juntos temos boa conexão. Nós queremos driblar, chutar, dar assistência, então vai ser uma coisa boa", disse.

Savarino chegou ao Tricolor no início do ano. Já Acosta foi contratado em agosto do ano passado e rapidamente se consolidou como uma das peças de destaque do time. O argentino explicou o motivo de sair dos Estados Unidos para voltar à América do Sul e lembrou da sua família.



"Vivo isso com muita calma, mas não tem como não olhar para o Maracanã lotado e pensar nos meus filhos, nos meus pais podendo assistir aos jogos. Era o que eu tinha na minha cabeça quando cheguei. Queria um desafio para a minha vida e estou desfrutando. Toda vez que jogo, penso na minha família e no sacrifício que fiz para vir para cá."



O Fluminense volta a campo para enfrentar o Athletico-PR neste domingo (15), às 16h, no Maracanã, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.