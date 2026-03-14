Luis ZubeldíaMarcelo Gonçalves/Fluminense FC
"Foi um choque. Eu não tinha noção de que tinha quatro stents aos 45 anos. Foi um choque no começo porque foi totalmente inesperado. Mas, olhando para trás, vi o lado bom, que eles detectaram o problema a tempo", disse Zubeldía.
O técnico revelou que fatores como colesterol alto e histórico familiar contribuíram para a condição:
"Meu cardiologista sempre me repreende pela forma como eu encaro o futebol, pela paixão que sinto. As causas? Colesterol alto, fatores hereditários. Acertei em cheio com um exame chamado angiotomografia computadorizada. É incrível que eu esteja dando conselhos médicos, mas…", brincou.
Zubeldía descobriu o problema cardíaco no começo de janeiro, quando passou por uma angioplastia com stent. Na ocasião, seu auxiliar Maximiliano Cuberas assumiu o comando da equipe no início do Campeonato Carioca, e o treinador só retornou ao banco na estreia do Campeonato Brasileiro Série A contra o Grêmio.
O Fluminense retorna a campo no próximo domingo (15) contra o Athletico Paranaense, em jogo válido pela 6ª rodada do Brasileirão. O confronto será às 16h (de Brasília), no Maracanã. No momento, o Tricolor ocupa a terceira colocação, com 10 pontos.
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