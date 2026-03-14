Fluminense venceu o Remo por 2 a 0, no Mangueirão, pela 5ª rodada do Brasileirão - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Fluminense venceu o Remo por 2 a 0, no Mangueirão, pela 5ª rodada do BrasileirãoMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 14/03/2026 08:00

Rio - Com um bom início de desempenho no Brasileirão em 2026, o Fluminense tem dado motivos para os torcedores sonharem mais alto. Após a vitória sobre o Remo por 2 a 0 , na última quinta-feira (12), no Mangueirão, o Tricolor se firmou na terceira colocação com 10 pontos e vê o líder São Paulo bem de perto. Para seguir sonhando, o Time de Guerreiros terá uma sequência de quatro jogos no Maracanã.

O primeiro desafio será contra o Athletico-PR, no próximo domingo (15), às 16h (de Brasília), pela 6ª rodada do Brasileirão. Na sequência, o Tricolor terá clássico contra o Vasco, na quarta-feira (18), às 21h30, pela 7ª rodada. Apesar do jogo ser no Maracanã, o Cruz-Maltino será o mandante. Depois, o Time de Guerreiros volta a mandar duas partidas: contra o Atlético-MG, dia 21, às 21h30, e Corinthians, dia 1º de abril.

O Fluminense tem o segundo melhor início de Brasileirão após cinco rodadas, na era dos pontos corridos. São três vitórias, um empate e uma derrota, além de sete gols marcados e quatro sofridos. O desempenho é o mesmo de 2023, quando foi campeão da Libertadores, com exceção pelo número de gols marcados (10) e sofridos (5). O desempenho é inferior a 2005, quando obteve quatro vitórias e uma derrota.

Desde a chegada do técnico Luis Zubeldía em setembro do ano passado, o Fluminense se tornou o clube da Série A do Brasileirão com mais vitórias (somando todas as competições disputadas). Desde então, foram 21 vitórias, seis empates e sete derrotas, além de 47 gols marcados e apenas 23 sofridos (média inferior a um gol sofrido por partida). No mesmo período, o único com 21 vitórias é o Palmeiras, que fez em 36 jogos.

O desempenho do Fluminense com Luis Zubeldía como mandante é ainda mais impressionante. Desde a chegada do treinador, foram 18 jogos, 16 vitórias e dois empates, além de 32 gols marcados e apenas oito sofridos. O Tricolor estava com 100% de aproveitamento até empatar com Vasco e Flamengo na fase final do Campeonato Carioca. Apesar da derrota nos pênaltis na decisão, o jogo terminou empatado sem gols.

Com o time embalado e em meio a chegada de reforços, o Fluminense vive um momento que pode definir o rumo da temporada. Aproveitar a sequência de jogos em casa pode ser determinante para se colocar como postulante ao título e elevar a moral em um ano que os tricolores ainda sonham em disputar o bicampeonato da Libertadores.