Julian Millán em treino do Fluminense no CT Carlos CastilhoLucas Merçon/Fluminense FC
Entenda por que Millán ainda não estreou pelo Fluminense
Zagueiro ficou como opção no banco diante do Remo e do Athletico-PR
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