Julian Millán em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho - Lucas Merçon/Fluminense FC

Julian Millán em treino do Fluminense no CT Carlos CastilhoLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 16/03/2026 09:54

O atacante Rodrigo Castillo, que chegou junto com Millán , entrou em campo nas duas partidas. No entanto, o técnico entende que a situação é diferente pela posição dos dois.

"O contexto poderia pensar que Millán poderia estar, mas jogar com dois zagueiros que não se conhecem muito não é o mesmo que colocar um atacante ou um extremo. Falei com ele e com Castillo. Uma coisa é se Castillo entrar e errar um gol ou não controlar bem a bola. Outra coisa é um zagueiro que joga geralmente em dupla não tenha muito conhecimento com seu companheiro. Chegou há uma semana", disse Zubeldía.

"Então, na posição de zagueiro, sempre gosto que vá se adaptando cada vez mais, porque você tem que jogar em dupla. E em dupla não só com seu outro zagueiro, mas também com seu lateral. São seis reforços, mas pontualmente de Millán porque está perguntando, estão porque foram aprovados por mim. Estão, porque disse 'sim', porque gosto, porque tem condições, entra na filosofia de Fluminense, de ganhar duelos, canhoto, penetração, bola longa", completou.

Millán chegou ao Tricolor após se destacar no Nacional-URU. Ele assinou contrato válido até o fim de 2029 com o Fluminense.

"No seu devido tempo, ele ingressará, mas temos, digamos, que acertar o momento. Necessito que ele tenha mais adaptação. E te digo mais, não é o mesmo enfrentar atacantes com Viveros, o centroavante, e Mendoza. Jogadores muito explosivos, muito rápidos. No Brasil, isso ocorre muito. Talvez no futebol uruguaio isso não ocorra tanto. Aqui você encontrar jogadores muito explosivos. A adaptação, para essa posição, é chave", finalizou o treinador.