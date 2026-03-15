Zubeldía em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho - Lucas Merçon/Fluminense FC

Zubeldía em treino do Fluminense no CT Carlos CastilhoLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 15/03/2026 09:11 | Atualizado 15/03/2026 09:13

Rio - Fluminense e Athletico-PR medem forças neste domingo (15), às 16h (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. No Maracanã, o Tricolor defende sua permanência no G-4 e tenta encostar nos líderes, enquanto o Furacão busca encerrar o jejum de dois jogos sem vencer na competição.

Onde assistir?

A partida será transmitida pela TV Globo e Premiere (pay-per-view).

Como chega o Fluminense?

O Fluminense chega ao duelo após bater o Remo por 2 a 0 fora de casa e aposta na invencibilidade de Luís Zubeldía no Maracanã. Com 10 pontos conquistados, o time carioca mira o topo da tabela e precisa, além de uma vitória sobre o Furacão, torcer por tropeços de São Paulo e Palmeiras na rodada.

Na estruturação do time, o treinador não deve contar com o zagueiro Jemmes, que ficou de fora do treino neste sábado (14). No setor de meio-campo, a ausência confirmada fica por conta de Bernal, lesionado. A produtividade ofensiva, no entanto, segue liderada por Lucho Acosta, Savarino, Canobbio e John Kennedy.

Como chega o Athletico-PR?

Pelo lado do Athletico-PR, o técnico Odair Hellmann busca o equilíbrio ideal após o empate com o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. O Furacão contou com um intervalo maior de descanso após o adiamento do jogo contra o Botafogo, válido pela quinta rodada.

A principal dúvida para o confronto recai sobre o esquema tático, com a indefinição entre uma linha de três zagueiros e a formação com quatro defensores. Caso a segunda opção seja a escolhida, Julimar aparece como o favorito para assumir a vaga no setor ofensivo.



Fluminense x Athletico-PR

Data e hora: 15/03/2026, às 16h (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Auxiliares: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)



FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Freytes, Ignácio e Guilherme Arana (Renê); Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, Savarino e John Kennedy. Técnico: Luís Zubeldía.



ATHLETICO-PR: Santos; Terán, Aguirre (Julimar) e Arthur Dias; Benavídez, Luiz Gustavo, Portilla, Zapelli e Esquivel; Mendoza e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.