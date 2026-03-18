Técnicos do Vasco, Renato Gaúcho, e Fluminense, Luis Zubeldía - Matheus Lima / Vasco e Marcelo Gonçalves / Fluminense

Técnicos do Vasco, Renato Gaúcho, e Fluminense, Luis ZubeldíaMatheus Lima / Vasco e Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 18/03/2026 08:08

Vasco e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (18), no Maracanã, às 21h30, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino quer manter a boa sequência e se afastar de vez da zona do rebaixamento, enquanto o Tricolor segue na busca para encostar na liderança da competição. A partida também marca o reencontro do técnico Renato Gaúcho com a torcida tricolor.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da TV Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).

Como chega o Cruz-Maltino





Sendo assim, o time do Vasco deve ser formado por: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Hugo Moura, Thiago Mendes, Tchê Tchê; Nuno Moreira, Andrés Gómez e David.



LEIA MAIS: No Vasco, Renato Gaúcho reencontra o Fluminense depois de saída surpresa O Vasco ganhou um alívio após a vitória contra o Palmeiras e o empate com o Cruzeiro. Para o clássico, o treinador terá o retorno de Thiago Mendes, que cumpriu suspensão no último jogo, e a ausência de Cauan Barros, expulso.Sendo assim, o time do Vasco deve ser formado por: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Hugo Moura, Thiago Mendes, Tchê Tchê; Nuno Moreira, Andrés Gómez e David.

Provável escalação do Tricolor

A equipe vem de uma vitória suada contra o Athletico-PR. O treinador Luis Zubeldía não poderá contar com Bernal, devido a uma lesão parcial do ligamento cruzado posterior do joelho direito, e Matheus Reis, que sofreu uma entorse no joelho.



Portanto, o provável time para o clássico é: Fábio, Samuel Xavier (Guga), Jemmes, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Savarino, Canobbio e John Kennedy.

Arbitragem

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

Quatro árbitro: Hieger Tulio Cardoso (MG)