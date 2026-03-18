Vasco e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (18), no Maracanã, às 21h30, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino quer manter a boa sequência e se afastar de vez da zona do rebaixamento, enquanto o Tricolor segue na busca para encostar na liderança da competição. A partida também marca o reencontro do técnico Renato Gaúcho com a torcida tricolor.
Onde assistir
O jogo terá transmissão da TV Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).
Como chega o Cruz-Maltino
O Vasco ganhou um alívio após a vitória contra o Palmeiras e o empate com o Cruzeiro. Para o clássico, o treinador terá o retorno de Thiago Mendes, que cumpriu suspensão no último jogo, e a ausência de Cauan Barros, expulso.
Sendo assim, o time do Vasco deve ser formado por: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Hugo Moura, Thiago Mendes, Tchê Tchê; Nuno Moreira, Andrés Gómez e David.
A equipe vem de uma vitória suada contra o Athletico-PR. O treinador Luis Zubeldía não poderá contar com Bernal, devido a uma lesão parcial do ligamento cruzado posterior do joelho direito, e Matheus Reis, que sofreu uma entorse no joelho.
Portanto, o provável time para o clássico é: Fábio, Samuel Xavier (Guga), Jemmes, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Savarino, Canobbio e John Kennedy.
Arbitragem
Árbitro: Raphael Claus (SP) Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP) Quatro árbitro: Hieger Tulio Cardoso (MG)
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