Vitinho marcou o gol da vitória do Fortaleza sobre o Nova Iguaçu - Vinicius Gentil/Fortaleza

Vitinho marcou o gol da vitória do Fortaleza sobre o Nova IguaçuVinicius Gentil/Fortaleza

Publicado 17/03/2026 21:00 | Atualizado 17/03/2026 21:33

Rio - O Fortaleza deu fim ao sonho do Nova Iguaçu na Copa do Brasil. O Leão do Pici venceu a Laranja Mecânica da Baixada por 1 a 0, nesta terça-feira (17), no Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, e garantiu a classificação para a quinta fase da Copa do Brasil. O único gol da partida foi marcado por Vitinho.

Desde o início, o Fortaleza confirmou o favoritismo e dominou as ações. O Leão teve mais posse de bola no primeiro tempo, mas teve dificuldades de transformar o volume em chances claras. No apagar das luzes, Pochettino recebeu um passe pelo lado direito do ataque e cruzou para Vitinho marcar o único gol do jogo.

O Nova Iguaçu, por sua vez, teve dificuldade na saída de bola e pouco conseguiu produzir ofensivamente. O goleiro do Fortaleza não teve muito trabalho e praticamente não sujou o uniforme. Na etapa final, o cenário não mudou e o time cearense aproveitou para controlar o ritmo do jogo até confirmar a classificação.

Com o resultado, o Fortaleza avança para a quinta fase da Copa do Brasil e embolsa mais R$ 2 milhões com a classificação. O Leão volta a campo contra o Botafogo-SP, no sábado (21), às 19h15 (de Brasília), na estreia da Série B do Brasileirão. Já o Nova Iguaçu, por sua vez, se despede da competição.