Vitinho marcou o gol da vitória do Fortaleza sobre o Nova IguaçuVinicius Gentil/Fortaleza
Fortaleza vence Nova Iguaçu e avança para 5ª fase da Copa do Brasil
Único gol da partida foi marcado por Vitinho
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