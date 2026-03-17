Vini Jr marcou contra o Manchester City na Liga dos Campeões - Paul Ellis / AFP

Vini Jr marcou contra o Manchester City na Liga dos CampeõesPaul Ellis / AFP

Publicado 17/03/2026 19:00

Rio - Com grande atuação de Vini Jr, o Real Madrid venceu o Manchester City por 2 a 1, nesta terça-feira (17), no Etihad Stadium, e garantiu vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões. O atacante brasileiro foi o principal personagem da partida, sendo responsável por marcar os dois gols do time espanhol e pela expulsão de Bernardo Silva. O camisa 7 ainda teve gol anulado e perdeu outras chances claras. Haaland descontou para os ingleses.

Com a vitória, o Real Madrid garantiu vaga nas quartas de final e enfrentará o vencedor do confronto entre Bayern de Munique, da Alemanha, e Atalanta, da Itália, nesta quarta-feira (18), às 17h (de Brasília), em Munique. No jogo de ida, os alemães venceram por 6 a 1, fora de casa. O Real Madrid volta a campo no próximo domingo (22), às 17h, contra o Atlético de Madrid, pelo Campeonato Espanhol.

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Apesar de perder o primeiro jogo por 3 a 0, o Manchester City entrou em campo cheio de confiança e empurrado pela torcida. O time inglês começou melhor e criando as melhores chances, mas esbarrou nas grandes defesas do goleiro Courtois — que foi tão exigido no primeiro tempo que foi substituído no intervalo por sobrecarga muscular.

O Real Madrid, por sua vez, apostou nos contra-ataques. No primeiro lance de perigo, Vini Jr invadiu a área e chutou na trave. Na sequência do lance, quase marcou no rebote, mas Bernardo Silva evitou. Porém, o VAR identificou que o meia português usou o braço para evitar o gol e o árbitro marcou pênalti, além de expulsá-lo. Na cobrança, o próprio camisa 7 marcou e fez 1 a 0.

Com um a menos e em desvantagem de quatro gols, o Manchester City foi para o tudo ou nada e se expôs. Por outro lado, deixou ainda mais espaço para o Real Madrid, que teve duas chances claras de ampliar com Vini Jr. Na reta final do primeiro tempo, os ingleses, enfim, chegaram ao empate com o centroavante Haaland e alimentaram a esperança para a etapa final.

Apesar do gol na reta final do primeiro tempo, o Manchester City não conseguiu mudar o panorama do jogo. No segundo tempo, o time comandado pelo técnico Pep Guardiola continuou empilhando chances, mas a maioria sem eficiência. Em contra-ataque, Doku chegou a marcar, mas o gol foi anulado. Já na reta final, foi a vez de Ait-Nouri também ter gol anulado por posição irregular.

Nos últimos dez minutos, o Manchester City sentiu o baque, diminuiu o ritmo e perdeu a confiança. O Real Madrid, por outro lado, cresceu. O time espanhol reclamou de um pênalti não marcado em Mbappé, que voltou a atuar após se recuperar de um problema físico no joelho. Nos minutos finais, Valverde teve um gol anulado, assim como Vini Jr, ambos por impedimento. No apagar das luzes, o brasileiro fez o segundo após cruzamento de Tchouaméni e fechou o placar: 2 a 1.