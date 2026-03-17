PSG venceu o Chelsea por 3 a 0 e avançou às quartas de final da Liga dos Campeões - Franck Fife / AFP

PSG venceu o Chelsea por 3 a 0 e avançou às quartas de final da Liga dos CampeõesFranck Fife / AFP

Publicado 17/03/2026 19:36

Rio - Paris Saint-Germain e Arsenal garantiram vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões. Em dia de dois jogos em Londres, o lado vermelho ficou mais feliz com a vitória por 2 a 0 sobre o Bayern Leverkusen, da Alemanha, no Emirates Stadium. Já o lado azul, por sua vez, voltou a ser derrotado pelo rival francês por 3 a 0, em Stamford Bridge, após perder o jogo de ida por 5 a 2.

Na próxima fase, o Paris Saint-Germain vai encarar o vencedor do duelo entre Galatasaray, da Turquia, e Liverpool, da Inglaterra, que se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 17h (de Brasília), em Anfield. Já do outro lado da chave, o Arsenal enfrentará o Sporting, de Portugal, que goleou o Bodo/Glimt por 5 a 0 e conseguiu uma virada espetacular após perder o jogo de ida por 3 a 0.

PSG atropela o Chelsea mais uma vez

O Paris Saint-Germain não deu chances de reação para o Chelsea, que precisava descontar o prejuízo de 5 a 2 no duelo na capital francesa. Com 15 minutos, Kvaratskhelia e Barcola já aumentaram a vantagem do atual campeão europeu. Com 30 minutos do primeiro tempo, a torcida francesa presente ao Stamford Bridge cantava "olé" a cada troca de passes, diante de uma equipe inglesa atordoada.

No segundo tempo, o Chelsea voltou com a intenção de pelo menos diminuir o prejuízo, mas no contra-ataque o PSG marcou o terceiro gol com forte chute de Mayulu, aos 17 minutos. A torcida do Chelsea começou a ir embora do estádio, enquanto os fãs franceses foram à loucura. Ao final do jogo, a sensação do time francês era de revanche pela perda da Copa do Mundo de Clubes, ano passado, nos Estados Unidos.



Arsenal venceu o Bayer Leverkusen e avançou às quartas de final da Liga dos Campeões Glyn Kirk / AFP

Arsenal confirma favoritismo em casa

Após empatar o jogo de ida com gol de pênalti no fim, o Arsenal chegou embalado para resolver a vida em casa. A impressão que dava no início do jogo era de que os Gunners tinham a certeza de obter a vaga diante da própria torcida, mas o goleiro Blaswich foi um grande obstáculo com pelo menos duas grande defesas no primeiro tempo.

O momento de alívio aconteceu aos 36 minutos do primeiro tempo, quando Èze acertou um belo chute de fora da área para abrir o placar. No segundo tempo, a disputa pela vaga estava aberta até os 18 minutos, quando Rice fez o segundo gol do Arsenal, em mais um belo chute, definindo praticamente a vitória inglesa. O Bayer ainda ameaçou aos 42 minutos, mas o goleiro Raya fez grande defesa.