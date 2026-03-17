A Neo Química Arena é a casa do Corinthians - Divulgação/Corinthians

A Neo Química Arena é a casa do CorinthiansDivulgação/Corinthians

Publicado 17/03/2026 18:09

A Neo Química Arena, casa do Corinthians, recebeu na segunda-feira (16) os equipamentos para a implementação do sistema de impedimento semiautomático (SAOT, na sigla em inglês). A CBF informou nesta terça (17) que a tecnologia passará por novos processos até a conclusão. Ela será liberada para testes nos próximos dias.

"Muito importante e significativo ter a Neo Química Arena com a tecnologia. Estamos avançando, mas gradativamente e respeitando todo o processo, sem pular etapas. Após a instalação, teremos a calibração das imagens e depois vamos trabalhar os testes offside", disse o presidente do Grupo de Trabalho (GT) da Arbitragem da CBF, Netto Góes, ao site da entidade.

"Nas próximas semanas, mais estádios receberão a instalação das câmeras, pois já temos todos os equipamentos necessários à disposição para este trabalho", completou.

Mais dois estádios receberão as câmeras para a implementação do SAOT nesta semana: o Couto Pereira, casa do Coritiba, na quarta-feira (18); e a Arena da Baixada, do Athletico-PR, na quinta (18).

"Os equipamentos necessários já estão no Brasil, então o processo de instalação será mais rápido. As ligações de fibra e cabos também já foram feitas na maioria dos estádios e isso ajuda em cada etapa", finalizou Netto Góes.