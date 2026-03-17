A Neo Química Arena é a casa do CorinthiansDivulgação/Corinthians
Estádio de clube da Série A recebe instalação do sistema de impedimento semiautomático
Testes estão previstos para os próximos dias
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