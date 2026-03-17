Sporting goleou o Bodo/Glimt na Liga dos Campeões - Divulgação / Sporting

Sporting goleou o Bodo/Glimt na Liga dos CampeõesDivulgação / Sporting

Publicado 17/03/2026 17:29 | Atualizado 17/03/2026 17:31

Portugal - Chegou ao fim a trajetória do Bodo/Glimt na Liga dos Campeões. Depois de vencer o jogo de ida pelas oitavas de final por 3 a 0, a equipe norueguesa foi eliminada da competição, após ser goleada por 5 a 0 pelo Sporting, nesta terça-feira (17). Os portugueses precisaram de 120 minutos para avançar.

Precisando reagir, os lusitanos só conseguiram abrir o placar aos 34 minutos do primeiro tempo. Gonçalo Inácio, de 24 anos, fez o primeiro gol da partida em Lisboa.

Na segunda etapa, o Sporting ampliou aos 16 minutos com o meia português Pedro Gonçalves. Depois, o colombiano Luis Suárez, homônimo do centroavante paraguaio, cobrou pênalti e fez o terceiro para os lusitanos aos 33 minuto da etapa complementar.

Com a vitória por 3 a 0 no tempo normal, a partida foi para a prorrogação. Com apenas dois minutos do primeiro tempo da etapa extra, Maximiliano Araújo fez mais um para os portugueses. Nos acréscimos da segunda etapa, Rafael Nel fez mais um e selou a classificação do Sporting.