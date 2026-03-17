Sporting goleou o Bodo/Glimt na Liga dos CampeõesDivulgação / Sporting
Sporting faz 5 a 0 com ajuda do tempo extra e encerra sonho do Bodo/Glimt na Liga dos Campeões
Equipe norueguesa havia vencido jogo de ida por 3 a 0
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