João Fonseca, durante a partida contra Jannik Sinner - Clive Brunskill / Getty Images via AFP

João Fonseca, durante a partida contra Jannik SinnerClive Brunskill / Getty Images via AFP

Publicado 17/03/2026 15:55

Rio - Em meio a preparação para disputar o Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos, João Fonseca já começou a definir o calendário para a conhecida "temporada do saibro". O tenista brasileiro foi inscrito no ATP de Munique, na Alemanha, que começará no dia 13 de abril.

Atual número 39 do mundo, João Fonseca é o 15º melhor ranqueado do torneio. Alexander Zverev, quarto do ranking, é o cabeça de chave número 1. Os americanos Taylor Fritz e Ben Shelton também vão participar da competição e vêm logo na sequência.

Antes de iniciar a temporada de saibro, o tenista brasileiro joga nesta semana pelo Masters 1000, em Miami, nos Estados Unidos. João Fonseca estreia contra o húngaro Fabian Marozsan, nesta quarta-feira (18), às 12h (de Brasília), e se vencer enfrentará o espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo.

O sorteio da chave de simples do Masters 1000 de Miami não foi nada generoso com João Fonseca. Mesmo o prodígio pregando que quer jogar sempre com os nomes mais poderosos do circuito, o brasileiro terá pedreiras desde a estreia e já com possível cruzamento diante do líder do ranking.