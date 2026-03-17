Vini Jr marcou contra o Manchester City na Liga dos CampeõesPaul Ellis / AFP
Vini Jr faz 'chororô' e devolve provocação em comemoração contra Manchester City
Brasileiro foi destaque da vitória do Real Madrid na Liga dos Campeões
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