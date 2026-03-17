Vini Jr marcou contra o Manchester City na Liga dos Campeões - Paul Ellis / AFP

Vini Jr marcou contra o Manchester City na Liga dos CampeõesPaul Ellis / AFP

Publicado 17/03/2026 20:30 | Atualizado 17/03/2026 20:59

Rio - "O futebol é muito longo". Foi assim que Vini Jr desabafou após ser o protagonista da classificação do Real Madrid às quartas da Liga dos Campeões . Um ano depois de ser provocado pelos torcedores do Manchester City, o atacante brasileiro devolveu a provocação e deu a volta por cima em grande estilo.

"O futebol é muito longo. Na última temporada eles (torcedores do Manchester City) me provocaram e hoje eu pude fazer a comemoração que eu achei que era necessária", disse Vini Jr, que comemorou fazendo o gesto de "chororô" em referência a provocação dos ingleses.

Em fevereiro de 2025, Real Madrid e Manchester City se enfrentaram na Liga dos Campeões. Na época, a torcida do Manchester City fez um bandeirão com a foto de Rodri com a Bola de Ouro, conquistada em uma disputa acirrada contra Vini Jr em 2024, e a frase "pare de chorar".

Já neste ano, o encontro teve um sabor especial para Vini Jr. O brasileiro foi o grande personagem do jogo. No primeiro tempo, foi responsável direto pela expulsão de Bernardo Silva e marcou um gol de pênalti — dando a volta por cima após perder uma penalidade na partida de ida, no Santiago Bernabéu.



No decorrer da partida, Vini Jr perdeu mais duas chances claras no primeiro tempo. Já na etapa final, sofreu com vaias a cada toque na bola e teve um gol anulado, além de ser o responsável pelo impedimento do gol anulado de Valverde. No apagar das luzes, marcou pela segunda vez e sacramentou a vitória.

"Sempre acontece isso (desconfiança sobre o Real Madrid), mas os jogadores e a torcida mudam a chave quando chega nesse momento da temporada. É uma competição muito importante para o Real Madrid e vamos seguir batalhando para seguir fazendo jogos como esse. Estamos preparado para tudo", afirmou.



