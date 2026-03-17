Site vazou o ensaio da nova camisa da seleção brasileira - FootyHeadlines

Site vazou o ensaio da nova camisa da seleção brasileiraFootyHeadlines

Publicado 17/03/2026 18:15 | Atualizado 17/03/2026 18:17

Rio - O site "Footyheadlines", conhecido por antecipar uniformes do mundo do futebol, vazou nesta terça-feira (17) uma foto do ensaio da nova camisa da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. A nova camisa do Brasil estreará no amistoso contra a Croácia, no dia 31, em Orlando, nos Estados Unidos.

Vini Jr aparece vestindo a camisa com número 7. O mesmo site já havia vazado outras imagens da camisa da seleção brasileira, ainda no ano passado, em novembro. A camisa azul, que foi lançada no último dia 12 , estreará no amistoso contra a França, no dia 26, em Boston, nos Estados Unidos.

A camisa terá a cor amarela em um tom mais escuro e é inspirada na camisa utilizada pela seleção brasileira na Copa de 1970, disputada no México, que será uma das sedes em 2026. A Nike decidiu adotar um tom mais escuro do amarelo, rompendo com as versões mais claras dos últimos ciclos.

A gola terá a cor verde escuro e é redonda, com uma ponta triangular. Dentro, terá a frase "Vai Brasa". A manga terá o mesmo acabamento. Também há detalhes em verde claro, com linhas finas, nos ombros e laterais da camisa. Por fim, o escudo da CBF volta a ficar posicionado no lado esquerdo.

A seleção brasileira enfrentará a França no dia 26 em Boston e a Croácia no dia 31 em Orlando, ambos os amistosos nos Estados Unidos. Já a convocação para a Copa do Mundo será realizada no dia 18 de maio. Depois, no dia 25, o Brasil inicia a preparação para o Mundial na Granja Comary. No dia 31, fará amistoso contra o Panamá, no Maracanã, e embarca para os Estados Unidos em 1º de junho.