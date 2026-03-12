Novo uniforme da seleção brasileiraDivulgação/Jordan/Nike
CBF e Jordan apresentam segundo uniforme da Seleção que será usado na Copa
A estreia do kit acontecerá no amistoso com a França, no dia 26 de março
Thiago Mendes se destaca com atuação sólida e é ovacionado pela torcida do Vasco
Meia marcou um gol e teve bons números de marcação contra o Palmeiras
Após virada do Vasco, Renato revela como foi o papo com o grupo durante o intervalo
Thiago Mendes e Cuiabano marcaram no segundo tempo, e o Cruz-Maltino venceu o Palmeiras por 2 a 1 em São Januário
Zubeldía exalta atuação do Fluminense e explica escolha por Savarino: 'Era o ideal'
Tricolor venceu o Remo por 2 a 0, nesta quinta-feira (12), no Mangueirão, pela 5ª rodada do Brasileirão
Thiago Mendes exalta a equipe após Vasco x Palmeiras: 'Foi vencedora'
Cruz-Maltino derrotou o Palmeiras por 2 a 1 em São Januário
Canobbio enaltece atuação fora de casa e vê Fluminense em condições de disputar título
Tricolor venceu o Remo por 2 a 0, no Mangueirão, pela 5ª rodada do Brasileirão
No primeiro jogo com Renato Gaúcho, Vasco vence o Palmeiras de virada e deixa o Z-4
Flaco López abriu o placar, mas Thiago Mendes e Cuiabano marcaram para o Cruz-Maltino
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