Novo uniforme da seleção brasileira - Divulgação/Jordan/Nike

Novo uniforme da seleção brasileiraDivulgação/Jordan/Nike

Publicado 12/03/2026 19:46 | Atualizado 13/03/2026 07:44

Rio - A CBF e a Jordan Brand lançaram nesta quinta-feira (12) o novo segundo uniforme da seleção brasileira, que será utilizado na Copa do Mundo. O kit vai estrear no amistoso com a França, no dia 26 de março, no Gillette Stadium, nos Estados Unidos.

"Este lançamento simboliza a união entre duas referências globais que compartilham ousadia, inovação e paixão pelo esporte. Ver o Jumpman em nosso uniforme reforça a potência cultural do futebol brasileiro e a capacidade do Brasil de inspirar o mundo. Estamos orgulhosos desse momento e confiantes de que este manto representará, dentro e fora de campo, a energia e a grandeza da nossa Seleção", disse o presidente da CBF, Samir Xaud.

Novo uniforme da seleção brasileira Divulgação/Jordan/Nike

A CBF informou que o uniforme "traz uma mentalidade de ápice ao campo, inspirando-se nos tons, padrões e estampas dos predadores mais rápidos e formidáveis do Brasil".

Novo uniforme da seleção brasileira Divulgação/Jordan/Nike

O uniforme foi desenvolvido com a tecnologia de resfriamento Aero-FIT, o que proporciona máxima respirabilidade para o desempenho em campo: "Produzida a partir de 100% de resíduos têxteis, essa expressão premium da inovação de resfriamento da Nike foi projetada para permitir maior circulação de ar entre a pele e o tecido", diz um trecho da nota da CBF.