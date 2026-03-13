Gabriel Bortoleto é piloto da Audi em 2026Divulgação / Audi
Bortoleto lamenta problemas da Audi após classificação sprint na China
Brasileiro relatou dificuldades no carro e prevê ajustes antes
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No Brasileirão Feminino, atraso da arbitragem afeta início de Botafogo x Flamengo
Parte da equipe não chegou a tempo para a bolar rolar às 19h, horário inicialmente previsto para o começo do clássico
Mbappé desfalca Real Madrid mais uma vez, mas pode voltar na Liga dos Campeões
Atacante francês segue em recuperação de problema no joelho esquerdo
John Kennedy volta a marcar e vive melhor início de temporada no Fluminense
Centroavante tem melhor número de gols em um ano desde 2023
Chelsea pode ter retorno de Estêvão contra o PSG na Liga dos Campeões
Jovem atacante ficará fora do jogo contra o Newcastle para evitar agravamento da lesão
Astro da NBA chega para jogo com a nova camisa da seleção brasileira
Dentro de quadra, ele teve uma atuação de destaque, com direito a 51 pontos
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