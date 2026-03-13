Luka Doncic com a nova camisa da seleção brasileiraReprodução/Instagram @NBA

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Estados Unidos - Astro da NBA, Luka Doncic chegou para a partida entre Los Angeles Lakers e Chicago Bulls, na noite de quinta-feira (12), com a nova camisa da seleção brasileira. Por meio de uma rede social, a liga compartilhou o momento.
Veja abaixo:
 
 
 
 
A partida aconteceu na Crypto.com Arena, em Los Angeles, e terminou com vitória dos Lakers sobre os Bulls por 142 a 130. O esloveno Luka Doncic foi o grande destaque da noite. Afinal, anotou 51 pontos, pegou dez rebotes e deu nove assistências.
A CBF e a Jordan Brand lançaram na quinta-feira (12) o novo segundo uniforme da seleção brasileira, que será utilizado na Copa do Mundo. O kit vai estrear no amistoso com a França, no dia 26 de março, no Gillette Stadium, nos Estados Unidos.