Copa do Brasil terá a participação de 192 equipes pela primeira vez - Lucas Figueiredo/CBF

Copa do Brasil terá a participação de 192 equipes pela primeira vezLucas Figueiredo/CBF

Publicado 13/03/2026 17:57

Rio - A CBF divulgou nesta sexta-feira (13) o calendário da quarta fase da Copa do Brasil. Entre os classificados, estão o Nova Iguaçu e o Volta Redonda. O Orgulho da Baixada, atualmente sem divisão no Campeonato Brasileiro, encara o Fortaleza, enquanto o Voltaço, hoje na Série C, enfrenta o Barra-SC.

Os mandos de campo foram definidos por sorteio e, assim como na rodada anterior, as partidas da quarta fase terão formato de jogo único. Caso o empate persista até o fim do tempo normal, a o classificado será definido nos pênaltis.

Ao todo, 24 times se qualificaram para esta etapa da Copa do Brasil, ou seja, 12 deles ficarão pelo caminho. A partir da próxima fase, todos os 20 clubes da Série A iniciarão sua participação no torneio e os confrontos passarão a ser decididos com partidas de ida e de volta.

Este modelo persiste até a final — marcada para o dia 6 de dezembro —, que neste ano será travada em jogo único, outra novidade do novo regulamento do torneio, que agora envolve 126 clubes, ao invés de 92, como nas edições anteriores.

Confira a agenda completa da quarta fase da Copa do Brasil

17 de março - terça-feira



19h - Nova Iguaçu x Fortaleza - Estádio Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro

19h30 - São Bernardo x Ceará - Estádio 1º de Maio, São Bernardo do Campo

21h30 - Sport x Athletic - Ilha do Retiro, Recife

21h30 - Londrina x Operário-PR - Estádio do Café, Londrina

21h30 - Portuguesa x Paysandu - Canindé, São Paulo

18 de março - quarta-feira



19h - Vila Nova x Confiança-SE - Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), Goiânia

20h - Atlético-GO x Ponte Preta - Estádio Antônio Accioly, Goiânia

21h - CRB x Figueirense - Estádio Rei Pelé, Maceió

21h30 - Jacuipense x Novorizontino - Estádio Pituaçu, Salvador

19 de março - quinta-feira



19h30 - Maringá x Goiás - Estádio Wille Davids, Maringá

19h30 - Juventude x Águia de Marabá - Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul

20h - Volta Redonda x Barra-SC - Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda