Rio - A CBF divulgou nesta sexta-feira (13) o calendário da quarta fase da Copa do Brasil. Entre os classificados, estão o Nova Iguaçu e o Volta Redonda. O Orgulho da Baixada, atualmente sem divisão no Campeonato Brasileiro, encara o Fortaleza, enquanto o Voltaço, hoje na Série C, enfrenta o Barra-SC.
Os mandos de campo foram definidos por sorteio e, assim como na rodada anterior, as partidas da quarta fase terão formato de jogo único. Caso o empate persista até o fim do tempo normal, a o classificado será definido nos pênaltis.
Ao todo, 24 times se qualificaram para esta etapa da Copa do Brasil, ou seja, 12 deles ficarão pelo caminho. A partir da próxima fase, todos os 20 clubes da Série A iniciarão sua participação no torneio e os confrontos passarão a ser decididos com partidas de ida e de volta.
Este modelo persiste até a final — marcada para o dia 6 de dezembro —, que neste ano será travada em jogo único, outra novidade do novo regulamento do torneio, que agora envolve 126 clubes, ao invés de 92, como nas edições anteriores.
Confira a agenda completa da quarta fase da Copa do Brasil
17 de março - terça-feira
19h - Nova Iguaçu x Fortaleza - Estádio Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro 19h30 - São Bernardo x Ceará - Estádio 1º de Maio, São Bernardo do Campo 21h30 - Sport x Athletic - Ilha do Retiro, Recife 21h30 - Londrina x Operário-PR - Estádio do Café, Londrina 21h30 - Portuguesa x Paysandu - Canindé, São Paulo
18 de março - quarta-feira
19h - Vila Nova x Confiança-SE - Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), Goiânia 20h - Atlético-GO x Ponte Preta - Estádio Antônio Accioly, Goiânia 21h - CRB x Figueirense - Estádio Rei Pelé, Maceió 21h30 - Jacuipense x Novorizontino - Estádio Pituaçu, Salvador
19 de março - quinta-feira
19h30 - Maringá x Goiás - Estádio Wille Davids, Maringá 19h30 - Juventude x Águia de Marabá - Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul 20h - Volta Redonda x Barra-SC - Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda
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