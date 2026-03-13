Kylian Mbappé é destaque do Real Madrid - AFP

Kylian Mbappé é destaque do Real MadridAFP

Publicado 13/03/2026 20:01

Rio - Álvaro Arbeloa comentou sobre a situação de Kylian Mbappé. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (13), o treinador afirmou que, apesar de o atacante estar fora do jogo contra o Elche no próximo sábado (14), conta com o retorno do francês ao Real Madrid na partida de volta da Liga dos Campeões na próxima terça-feira (17), contra o Manchester City.

"Não é um momento complicado. Mbappé está cada dia melhor. A evolução está dentro do plano que fizemos quando decidimos parar. Foram feitos todos os exames e um planejamento com o departamento médico e a preparação física. Claro que depende muito da evolução diária, mas eu o vejo muito bem. Não estará disponível para amanhã (contra o Elche), mas confiamos que possa viajar para Manchester", afirmou.

Mbappé vem sofrendo com desconforto no joelho esquerdo desde o Natal. O Real Madrid vinha tentando administrar o problema, poupando o jogador em alguns momentos. No entanto, o atacante precisou ser afastado por tempo indeterminado nas últimas semanas.

O francês é o principal nome do Real Madrid na temporada. Pelo clube merengue em 2025/26, atuou em 33 partidas, marcou 38 gols e distribuiu quatro assistências. O atacante é o artilheiro do La Liga, com 23 gols, e também da Liga dos Campeões, com 13.