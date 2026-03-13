Delegado da partida conversa com jogadoras de Botafogo e FlamengoReprodução/SporTV
No Brasileirão Feminino, atraso da arbitragem afeta início de Botafogo x Flamengo
Parte da equipe não chegou a tempo para a bolar rolar às 19h, horário inicialmente previsto para o começo do clássico
Flamengo empata com o Independiente Medellín e avança na Libertadores sub-20
Rubro-Negro assegurou a liderança do grupo com o resultado
Botafogo pode ter mudança no gol para o clássico com o Flamengo
As duas equipes vão se enfrentar neste sábado, a partir das 20h30, no Estádio Nilton Santos
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