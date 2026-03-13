Delegado da partida conversa com jogadoras de Botafogo e Flamengo - Reprodução/SporTV

Delegado da partida conversa com jogadoras de Botafogo e FlamengoReprodução/SporTV

Publicado 13/03/2026 20:37 | Atualizado 13/03/2026 23:30

Rio - O clássico entre Botafogo e Flamengo, válido pelo Brasileirão Feminino A1, começou com atraso na noite desta sexta-feira (13) por causa de ausência da arbitragem. O início do jogo no Estádio Nilton Santos estava previsto para acontecer às 19h. A bola só rolou quase meia hora depois.

Segundo a reportagem do SporTV, que transmite o jogo, parte da equipe de arbitragem ficou presa no trânsito e não chegou a tempo da bola rolar.

As jogadas foram informadas da situação na boca do túnel. Elas já estavam prontas para entrar em campo e dar início ao jogo.

"Mas isso é passado para gente agora, na entrada do jogo?", questionou Djeni, capitã do Flamengo.

Depois da resolução do problema, o jogo começou perto das 19h30. O Botafogo saiu na frente, mas o Flamengo marcou na reta final, e o clássico terminou empatado por 1 a 1.