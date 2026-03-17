Isidor foi convocado para os amistosos do HaitiReprodução
Adversário do Brasil na Copa do Mundo, Haiti se reforça com destaque de clube inglês
Atacante é convocado para amistosos e pode enfrentar a seleção brasileira na fase de grupos
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Irã volta atrás e negocia com a Fifa para jogar Copa do Mundo no México
Representante do país persa chegou a anunciar que não disputaria torneio
Entenda cenário para a Copa do Mundo com a possível saída do Irã fora do torneio
Escalada no conflito teve pico na última semana, com ministro iraniano declarando que país não jogará a Copa
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