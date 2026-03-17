Isidor foi convocado para os amistosos do Haiti - Reprodução

Isidor foi convocado para os amistosos do HaitiReprodução

Publicado 17/03/2026 18:10

Rio - Adversário do Brasil na Copa do Mundo, o Haiti recebeu um reforço importante próximo ao Mundial. Destaque do Sunderland, da Inglaterra, o atacante Wilson Isidor anunciou nesta terça-feira (17) que optou por se naturalizar haitiano.

Wilson Isidor está na lista de convocados para os amistosos do Haiti. Os caribenhos enfrentam a Tunísia e a Islândia nos dias 27 e 31 de março, no Canadá, em preparação para a Copa do Mundo.

Nascido em Rennes, na França, o atacante marcou 13 gols na temporada passada pelo Sunderland e foi um dos artilheiros da equipe na campanha do acesso à Premier League, a primeira divisão do futebol inglês. Na atual temporada, disputou 30 jogos, sendo 13 como titular, e marcou quatro gols.

A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho. O Haiti está no Grupo C e estreia contra a Escócia no dia 13. Depois, enfrenta o Brasil no dia 19 e o Marrocos no dia 24.