Senegal venceu Marrocos e conquistou a Copa Africana pela segunda vez seguida - AFP

Senegal venceu Marrocos e conquistou a Copa Africana pela segunda vez seguidaAFP

Publicado 17/03/2026 20:04 | Atualizado 17/03/2026 20:04

Rio - A Confederação Africana de Futebol anunciou nesta terça-feira (17) a decisão sobre o título da Copa Africana de Nações entre Marrocos e Senegal. Em decisão do Comitê de Apelação, ficou definido que a seleção senegalesa foi derrotada por W.O., teve o título retirado e, com isso, a seleção marroquina foi declara como nova campeã da competição.

Após o vice-campeonato, os marroquinos entraram com recurso com base no regulamento. O artigo 82 determina que "se, por qualquer motivo, uma equipe deixar o campo antes do término programado da partida sem a permissão do árbitro, será considerada perdedora e será definitivamente eliminada da competição". Já o artigo 84 diz: "a equipe que violar as disposições dos artigos 82 e 83 será permanentemente excluída da competição" e "perde a partida por 3 a 0".

Na ocasião, a seleção senegalesa saiu de campo após a marcação de um pênalti nos minutos finais da partida para Marrocos. No entanto, minutos depois retornou a campo a pedido do capitão Sadio Mané. Na sequência do jogo, o atacante marroquino Brahim Díaz perdeu a cobrança e a decisão terminou empatada sem gols.

Na prorrogação, o Senegal levou a melhor. Logo aos três minutos, Pape Gueye, dentro da área, marcou o gol da equipe senegalesa. Marrocos ainda criou oportunidades, mas não conseguiu empatar e amargou, até aquele momento, o sabor amargo do vice-campeonato dentro de casa. Com isso, a seleção senegalesa havia se consagrado campeã naquele momento.

Confira a decisão oficial comunicada pela CAF:

"O Comitê de Apelações da Confederação Africana de Futebol (CAF) decidiu, em aplicação do artigo 84 do Regulamento da Copa Africana de Nações (CAN), declarar a seleção nacional do Senegal derrotada por W.O. na final da Copa Africana de Nações TotalEnergies CAF Marrocos 2025 (“a Partida”), sendo o resultado ratificado com um placar de 3 a 0 a favor da Real Federação Marroquina de Futebol (FRMF).

Em reunião realizada hoje, o Comitê de Apelações da CAF decidiu, após recurso apresentado pela Federação Real Marroquina de Futebol (FRMF) referente à aplicação dos artigos 82 e 84 do Regulamento da Copa Africana de Nações, o seguinte".