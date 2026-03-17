Bia Haddad não vive uma boa temporada em 2026Getty Images
Bia Haddad volta a jogar mal e perde para turca na estreia do Miami Open
Tenista brasileira perde pela nona vez na temporada e mantém má fase
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Vini Jr se isola como brasileiro com mais gols em mata-mata da Liga dos Campeões
Craque do Real Madrid ampliou vantagem sobre Neymar na história da competição
Fortaleza vence Nova Iguaçu e avança para 5ª fase da Copa do Brasil
Único gol da partida foi marcado por Vitinho
Vini Jr faz 'chororô' e devolve provocação em comemoração contra Manchester City
Brasileiro foi destaque da vitória do Real Madrid na Liga dos Campeões
CAF retira título do Senegal e declara Marrocos campeão da Copa Africana
Seleção senegalesa havia vencido na prorrogação, mas perdeu o título após decisão oficial
PSG e Arsenal vencem e avançam às quartas de final da Liga dos Campeões
Franceses atropelaram mais uma vez, enquanto os Gunners confirmaram o favoritismo em casa
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