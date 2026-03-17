Vini Jr marcou contra o Manchester City na Liga dos Campeões - Paul Ellis / AFP

Vini Jr marcou contra o Manchester City na Liga dos CampeõesPaul Ellis / AFP

Publicado 17/03/2026 21:30 | Atualizado 17/03/2026 21:33

Rio - Vini Jr segue fazendo história na Liga dos Campeões. Após marcar duas vezes e ser o protagonista da vitória do Real Madrid sobre o Manchester City por 2 a 1 , nesta terça-feira (17), no Etihad Stadium, o atacante se isolou como o brasileiro com mais gols em mata-mata na história da competição, ampliando a vantagem sobre Neymar.

Com os dois gols marcados sobre o Manchester City, Vini Jr chegou a 34 na história da Liga dos Campeões, sendo 16 em mata-mata. O camisa 7 é o brasileiro com mais gols em fase eliminatórias, tendo superado Neymar, com 13. O atacante do Real Madrid, no entanto, é o segundo brasileiro com mais gols na história da competição, atrás justamente do camisa 10 do Santos, que tem 43.

"Não fico olhando os números. Sempre fico com a sensação que tenho de vestir essa camisa a cada dia. Era meu sonho de criança estar aqui. É sempre importante fazer gols, hoje perdi alguns, mas não precisava de tanto. Espero que esses gols possam vir nos próximos jogos e eu possa seguir fazendo gol e dando assistências para ajudar o maior clube do mundo", disse Vini Jr.

Os números de Vini Jr na Liga dos Campeões são impressionantes. Dos 16 gols marcados em mata-mata, o atacante marcou três deles em finais: fez o gol do título na vitória por 1 a 0 sobre o Liverpool, em 2022, além de ter feito um dos gols da vitória do Real Madrid sobre o Borussia Dortmund por 2 a 1, em 2024. Com isso, ele também é o brasileiro com mais gols em finais na competição.

Na atual temporada, Vini Jr soma quatro gols em mata-mata na Liga dos Campeões. Além dos dois gols contra o Manchester City nas oitavas de final, ele já tinha feito outros dois contra o Benfica, nos playoffs. O atacante brasileiro é o sexto maior artilheiro da história do Real Madrid na competição, além de ser o maior garçom com 30 assistências.

Com a vitória, o Real Madrid garantiu vaga nas quartas de final e enfrentará o vencedor do confronto entre Bayern de Munique, da Alemanha, e Atalanta, da Itália, nesta quarta-feira (18), às 17h (de Brasília), em Munique. No jogo de ida, os alemães venceram por 6 a 1, fora de casa. O Real Madrid volta a campo no próximo domingo (22), às 17h, contra o Atlético de Madrid, pelo Campeonato Espanhol.