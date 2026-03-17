Ancelotti em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF
Ancelotti chega a quase 60 convocados; quatro estiveram em todas as listas
Técnico faz últimos testes antes de definir o grupo que disputará a Copa do Mundo
Ancelotti chega a quase 60 convocados; quatro estiveram em todas as listas
Técnico faz últimos testes antes de definir o grupo que disputará a Copa do Mundo
Botafogo avalia a contratação de goleiro uruguaio, diz site colombiano
Jogador, de 25 anos, defende o Junior Barranquilla
Diretor do Atlético-MG critica Flamengo por demissão de Filipe Luís: ‘Desrespeitosa’
Paulo Bracks classifica futebol brasileiro como "moedor de técnicos" e questiona postura rubro-negra com ex-lateral
Cuiabano vive bom momento no Vasco e chega a 100 jogos como profissional
Jogador celebrou o feito após empate no Mineirão e mira sequência no Cruz-Maltino
Bruno Guimarães finaliza tratamento no Botafogo e elogia estrutura do CT
Volante da Seleção e do Newcastle faz tratamento para se recuperar de grave lesão muscular
João Fonseca define início de 'temporada do saibro' e é inscrito no ATP de Munique
Competição terá início no dia 13 de abril