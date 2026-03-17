Copa do Mundo de 2026 acontece entre 11 de junho e 19 de julhoDivulgação / Fifa
México se mostra aberto a receber partidas do Irã na Copa do Mundo
Jogos da seleção iraniana na fase de grupos estão marcados para acontecerem nos Estados Unidos
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Ferraresi é convocado pela Venezuela e amplia lista de desfalques no Botafogo
Zagueiro se junta a Danilo como baixa confirmada para duelo contra o Athletico-PR
Ex-Fluminense, Ibañez tem nova chance de se provar na seleção brasileira
Zagueiro de 27 anos não era convocado desde 2023
Estafe de Bruno Henrique se manifesta sobre boatos de negativa para renovação: 'Fake news'
Agência contestou notícias que indicavam um suposto incômodo do atleta com um novo acordo
Além de Nino, Palmeiras deve fazer investida por outro ex-jogador do Fluminense
Jogador, de 28 anos, tem contrato até até junho de 2028.
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