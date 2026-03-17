Ibañez é zagueiro do Al-Ahli - Divulgação/Al-Ahli

Ibañez é zagueiro do Al-AhliDivulgação/Al-Ahli

Publicado 17/03/2026 15:03

a ser anunciada no dia 18 de maio. Fora das convocações desde 2023, ano em que chegou ao futebol árabe, Roger Ibañez terá nos amistosos de março uma oportunidade de ouro para mostrar seu valor e se firmar na briga por uma vaga na lista final para a Copa do Mundo,

Depois de ser promovido e se destacar no Fluminense em 2018, o zagueiro chegou à Itália em janeiro do ano seguinte, para assinar com a Atalanta. Com poucas oportunidades na equipe, Ibañez foi emprestado para a Roma em 2020 e foi comprado posteriormente.

Atuando pela equipe da capital italiana, o defensor encontrou seu melhor futebol. O desempenho fez surgir o interesse do futebol árabe na sua contratação. Em 2023, Roger Ibañez chegou ao Al-Ahli, da Arábia Saudita, clube onde atua até hoje.

Supercopa Saudita, vencida pelo Al-Ahli sobre o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. Na temporada 25/26, o ex-Flu subiu de produção. Líder do sistema defensivo da equipe árabe, o zagueiro disputou 38 partidas nesta temporada - em 15, o time não foi vazado. Além disso, somou três bolas na rede e duas assistências, sendo um destes gols na

No dia 26, o Brasil enfrentará a França, às 17h (de Brasília), em Massachusetts, nos Estados Unidos. Logo após, a Seleção viaja para Flórida, também nos EUA, para enfrentar a Croácia, no dia 31, às 21h (de Brasília).