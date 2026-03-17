Ibañez é zagueiro do Al-AhliDivulgação/Al-Ahli
Ex-Fluminense, Ibañez tem nova chance de se provar na seleção brasileira
Zagueiro de 27 anos não era convocado desde 2023
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Jogador, de 28 anos, tem contrato até até junho de 2028.
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